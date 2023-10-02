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Коммерсантъ FM
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Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине сегодня

Вопрос о выделении помощи Украине, не включенной в закон о временном финансировании правительства США, может быть рассмотрен Палатой представителей сегодня, 2 октября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на лидера демократического меньшинства в палате Хакима Джеффриса.

«У республиканцев в Палате представителей будет выбор (когда приступить к работе над этим вопросом.— "Ъ") в ближайшие несколько дней, когда мы соберемся вновь в понедельник»,— сказал он на пресс-конференции после голосования по временному бюджету.

30 сентября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вынес на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Демократы, поддержка которых была так необходима, проголосовали за принятие документа, невзирая на отсутствие в нем расходов на помощь Украине. Резолюцию чуть позже утвердил и Сенат, после чего документ подписал президент Джо Байден.

Подробности — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Лаура Кеффер

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