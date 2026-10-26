ECA: три четверти пилотов европейских авиакомпаний засыпают во время полета

Как отмечают в ECA, многие пилоты также говорят о недостаточном отдыхе между рейсами, давлении со стороны руководства, требующего брать больше рабочих часов, и боязни наказания, если они расскажут, что слишком устали и не могут лететь. По данным опроса, чаще всего продолжали летать, несмотря на усталость, пилоты из Испании, Ирландии и Франции.