ECA: три четверти пилотов европейских авиакомпаний засыпают во время полета
Три четверти пилотов европейских авиакомпаний в рамках исследования Европейской ассоциации пилотов (ECA) сообщили, что за месяц перед опросом из-за усталости на короткое время засыпали во время управления самолетом. 24% пилотов также признались, что продолжают летать даже тогда, когда чувствуют себя слишком усталыми для полета. Исследование было проведено в августе, в нем приняли участие 7,2 тыс. пилотов и вторых пилотов. Его данные приводит The Guardian.
Как отмечают в ECA, многие пилоты также говорят о недостаточном отдыхе между рейсами, давлении со стороны руководства, требующего брать больше рабочих часов, и боязни наказания, если они расскажут, что слишком устали и не могут лететь. По данным опроса, чаще всего продолжали летать, несмотря на усталость, пилоты из Испании, Ирландии и Франции.
The Guardian пишет, что европейские авиационные регуляторы требуют от авиакомпаний отслеживать уровень усталости пилотов и заменять их на рейсах в случае необходимости. При этом только 11,9% опрошенных сказали, что доверяют такой системе отслеживания усталости в собственной авиакомпании. Чрезмерная усталость пилотов может вести к замедлению реакции, а также ухудшению способности принимать решения и реагировать на нестандартные ситуации.