Сафонов и Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Всего в расширенную заявку вошли 36 игроков: вратари Денис Адамов («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Матвей Сафонов (ПСЖ) и Максим Бориско (ЦСКА); защитники Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Андрей Лангович, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат») и Максим Осипенко («Динамо»); полузащитники Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все — ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Даниил Глебов («Динамо»), Артем Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарай») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»); нападающие Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Николай Комличенко, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Александр Соболев («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).