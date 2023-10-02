Боррель: ЕС попросит США продолжить финансировать Украину

Военный конфликт на Украине является «экзистенциальной угрозой» для Европы, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пообещал, что Евросоюз (ЕС) попросит США продолжать финансировать Украину. Господин Боррель обсудил эту тему по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС, которая проходит в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы должны продолжать вас (Украину.— "Ъ") поддерживать, и мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали вас поддерживать. Я уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне», — сказал Жозеп Боррель (цитата по ТАСС)

30 сентября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вынес на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Демократы, поддержка которых была так необходима, проголосовали за принятие документа, невзирая на отсутствие в нем расходов на помощь Украине. Резолюцию чуть позже утвердил и Сенат, после чего документ подписал президент Джо Байден. Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине сегодня, 2 октября.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер