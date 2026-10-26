«Pandora выходит с производством за пределы страны»
Анна Минакова — о новой фабрике Pandora во Вьетнаме
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Эстетика украшений Pandora всегда была для меня, мягко говоря, спорной, но история развития этой компании остается одним из моих любимых примеров того, как строится успешный ювелирный бизнес. В 1982 году датский ювелир Пер Эневольдсен и его жена Винни открыли небольшой магазин украшений в Копенгагене. Сегодня Pandora входит в число крупнейших ювелирных брендов мира и только за 2026 год продала 112 млн украшений.
Одним из символов масштаба этого бизнеса была огромная производственная площадка во фризоне Gemopolis в Бангкоке. Собственную фабрику компания открыла там еще в 2005 году, а производство украшений в Таиланде начала раньше — в 1989-м. И вот впервые за 37 лет Pandora выходит с производством за пределы страны. 1 октября компания открыла в Хошимине фабрику стоимостью $150 млн, которую сама называет крупнейшим в мире предприятием по производству ювелирных украшений. На площади 7,5 га разместилось производство, рассчитанное на выпуск 60 млн изделий в год и создание 7000 рабочих мест. Новая фабрика увеличит производственные мощности Pandora на 50%.
Выбор Вьетнама объясняется не только возможностью дальнейшего расширения. Компания хочет снизить зависимость от одной страны, диверсифицировать цепочки поставок и использовать местные квалифицированные кадры. К 2030 году на Вьетнам должна приходиться примерно треть всех производственных мощностей Pandora. Для этого там, в частности, открывают академию, как её называют в бренде, по обучению персонала.