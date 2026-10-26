Одним из символов масштаба этого бизнеса была огромная производственная площадка во фризоне Gemopolis в Бангкоке. Собственную фабрику компания открыла там еще в 2005 году, а производство украшений в Таиланде начала раньше — в 1989-м. И вот впервые за 37 лет Pandora выходит с производством за пределы страны. 1 октября компания открыла в Хошимине фабрику стоимостью $150 млн, которую сама называет крупнейшим в мире предприятием по производству ювелирных украшений. На площади 7,5 га разместилось производство, рассчитанное на выпуск 60 млн изделий в год и создание 7000 рабочих мест. Новая фабрика увеличит производственные мощности Pandora на 50%.