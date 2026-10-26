Прокуратура потребовала возбудить дело против иноагента Анны Каретниковой

По информации надзорного ведомства, правозащитнице ранее назначали административные штрафы за нарушение порядка работы иноагента. При этом она продолжила публиковать материалы без специальной маркировки. Кроме того, подозреваемая постоянно работает в признанной экстремистской организации и «обеспечивает ее функционирование».