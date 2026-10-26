Прокуратура потребовала возбудить дело против иноагента Анны Каретниковой
Прокуратура направила в СКР материалы проверки правозащитницы Анны Каретниковой (признана в России иностранным агентом). Против нее требуют возбудить дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в столичном управлении прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, правозащитнице ранее назначали административные штрафы за нарушение порядка работы иноагента. При этом она продолжила публиковать материалы без специальной маркировки. Кроме того, подозреваемая постоянно работает в признанной экстремистской организации и «обеспечивает ее функционирование».
Минюст признал Анну Каретникову иноагентом в апреле 2025 года. С 2016 года правозащитница работала в Управлении ФСИН и получила среди заключенных прозвище «тюремный ангел». В январе 2023 года ее уволили, после чего женщина уехала из России.