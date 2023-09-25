Глава МО Британии: Лондон будет поддерживать Украину независимо от властей США

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в эфире BBC, что Лондон будет поддерживать Украину независимо от результатов выборов в США.

«Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на (праймериз.— “Ъ”) республиканцев, но мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими друзьями на Украине. ...Я искренне верю, как сказал на этой неделе президент Украины Зеленский, что на самом деле американцы считают, что в их интересах и в интересах всего мира сделать так, чтобы Украина оставалась демократическим государством»,— сказал господин Шаппс, отвечая на вопрос, как отреагирует Великобритания, если на следующих президентских выборах в США выиграет республиканец, который не захочет поддерживать Украину (цитата по «Русской службе BBC»).

Глава Минобороны сообщил, что Великобритания продолжает поставлять Украине боеприпасы, а также напомнил, что Лондон намерен обучить украинских пилотов управлять F-16. К концу 2023 года подготовку пройдут 30 тыс. украинских военных, добавил господин Шаппс.

24 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам безопасности Вашингтона. По его мнению, вступление Украины в альянс добавит США новые ненужные обязательства. Он также в очередной раз заявил, что не поддерживает предоставление Украине «чеков с непроставленной суммой». 21 сентября 29 законодателей (23 члена Палаты представителей и шесть сенаторов), пока президент Украины находился в Вашингтоне, направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором заверили, что не поддержат пакет в $24 млрд для Киева.

Подробнее о зарубежном турне господина Зеленского — в материале «Все так многозадачно».

Эрдни Кагалтынов