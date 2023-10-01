Америка не остановилась

В Конгрессе США в субботу разыгралась настоящая драма. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, несмотря на угрозу от крайне правых республиканцев лишить его должности, поставил на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Неожиданно демократы, поддержка которых была так необходима, проголосовали за принятие документа, невзирая на отсутствие в нем расходов на помощь Украине. Резолюцию чуть позже утвердил и Сенат, где демократы имеют большинство, после чего документ без промедления подписал Джо Байден. Всего за три часа до возможной остановки работы федеральных органов власти ее удалось избежать. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенат Конгресса США поддержал временный бюджет, сняв тем самым угрозу шатдауна, за проголосовали 88 сенаторов, против — 9

Фото: Senate Television / AP Сенат Конгресса США поддержал временный бюджет, сняв тем самым угрозу шатдауна, за проголосовали 88 сенаторов, против — 9

Фото: Senate Television / AP

Всю прошедшую неделю американский Конгресс безуспешно пытался проголосовать за продолжение финансирования работы американского правительства. Действие бюджета на финансовый год-2023 заканчивалось 30 сентября. Но позиции демократов и республиканцев в нижней палате были слишком далеки. Стороны не могли договориться ни по одному вопросу, и наблюдатели постоянно повышали процент вероятности шатдауна — прекращения работы федеральных органов власти из-за отсутствия финансирования. В результате в пятницу даже Белый дом полагал, что остановка работы правительства практически неизбежна, и даже провел специальный пресс-брифинг по этому поводу.

Как сообщила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, при самом благоприятном сценарии потери для американской экономики от шатдауна могли бы составить порядка $26 млрд.

При этом пойти на соглашение с крайне правыми республиканцами Белый дом и демократы в Конгрессе тоже не могут, поясняла она. «Их законопроект включает разрушительные 30% сокращения», а это, по ее словам, означает увольнение 12 тыс. агентов ФБР, почти 1 тыс. агентов отдела Министерства юстиции США по борьбе с наиболее общественно опасными преступлениями, более 500 сотрудников правоохранительных органов. Почти 300 тыс. детей будет лишено поддержки государства, а 2 млн военнослужащих не получат вовремя зарплату, перечисляла госпожа Янг. Однако «сделать правильный шаг все еще возможно», сказала чиновница.

То же самое говорил на пресс-брифинге и президент США Джо Байден, отметивший, что «если бы он знал, как не допустить» остановки правительства, он бы это сделал. В то же время господин Байден дал понять, что не намерен опускать руки, а будет бороться до последнего, ведь «в политике нет предрешенных вопросов». А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, участвовавшая в том же брифинге, пообещала, что Джо Байден будет все выходные «находиться на связи» с Конгрессом, чтобы иметь возможность без промедления подписать все необходимые документы.

И вот в субботу, когда все эксперты в один голос утверждали, что остановка работы правительства в ночь на воскресенье дело решенное, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти предпринял последнюю отчаянную попытку спасти положение.

Он вынес на голосование временную, действующую до 17 ноября резолюцию, которая помимо финансирования работы на этот период американских министерств и ведомств включала лишь $16 млрд для оказания помощи регионам США при стихийных бедствиях.

Из временной резолюции были исключены пункты по защите южной границы с Мексикой, где разразился миграционный кризис. Джо Байден был согласен выделить по этой статье $4 млрд, но республиканцы считали это недостаточным и высказывали претензии по предложенному Белым домом использованию этих средств.

Вынесенный на голосование документ не предполагал, в частности, выделения средств на помощь Украине. Этот вопрос внес раскол в ряды Республиканской партии.

В минувшую среду, когда на голосование в Палате представителей была поставлена поправка об удалении из бюджета Пентагона $300 млн на помощь Украине, за нее проголосовали 117 из 222 республиканцев, и она не была принята из-за того, что ее не поддержали демократы.

Нервы у конгрессменов в субботу были настолько напряжены, что один из них, демократ Джамаал Боуман, зачем-то, по его утверждению случайно, включил пожарную сигнализацию в офисном здании Палаты представителей. Это произошло примерно за час до того, как конгрессмены получили на руки резолюцию по временному финансированию работы правительства. Поступок законодателя не прервал работу нижней палаты, но теперь ему грозит дисциплинарное взыскание, .

Кевину Маккарти в ходе продолжительных переговоров с демократами и республиканцами в обеих палатах удалось заручиться их согласием продлить финансирование работы правительства.

По итогам этих переговоров спикер и принял решение поставить на голосование документ, за который в итоге проголосовало 335 конгрессменов при 91 голосе против. Среди проголосовавших против оказался лишь один демократ Майк Куигли, который заявил, что не приемлет никакие компромиссы в деле помощи Украине, и обвинил республиканцев в том, что они «пропутинские ребята».

Временную резолюцию отказались поддержать и 90 крайне правых республиканцев. Они настаивали на том, чтобы Палата представителей проголосовала за бюджет каждого из ведомств по отдельности и сразу на весь финансовый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц

Фото: Ken Cedeno, Reuters Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц

Фото: Ken Cedeno, Reuters

Выступая перед прессой в субботу за пару часов до голосования, республиканец Мэтт Гетц из группы крайне правых возложил вину за парламентский кризис на Кевина Маккарти, который «раздавал слишком много обещаний». По его словам, подобные компромиссы и привели США к госдолгу $33 трлн. Господин Гетц также не исключил, что его группа поставит на голосование вопрос соответствия Кевина Маккарти занимаемой должности, если тот пойдет на сделку с демократами. Конгрессмен утверждал, что Маккарти нарушил соглашение, которое было достигнуто им с крайне правыми однопартийцами в январе,— тогда ему надо было заручиться необходимыми голосами для получения своего поста.

В ответ на эти угрозы господин Маккарти заявил в ходе пресс-конференции, которую он дал уже после удачного голосования: «Я не хочу быть частью этой команды, (которая ставит под угрозу работу правительства.— “Ъ”). Я хочу быть частью консервативной группы, которая хочет добиться цели».

Отвечая на вопрос, почему на голосование была выставлена «чистая» резолюция — без помощи Украине, господин Маккарти сказал: «Если нас так беспокоит граница Украины, нам следует побеспокоиться и о границе Америки». И продолжил: «Как я говорил, чеков с открытой суммой больше не будет... есть проблемы с подотчетностью, которые мы должны решить».

Лидер демократов в нижней палате Хаким Джеффрис, комментируя решение поддержать временную резолюцию, заявил: «С самого начала мы давали понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить интересы американского народа». В результате переговоров «мы избежали разрушительных сокращений бюджета, которые даже за 24 часа могли бы повлиять на здоровье, безопасность и экономическое благополучие американского народа… Это полностью соответствует тому, что говорили демократы с самого начала: единственный путь вперед — двухпартийное соглашение о расходах, которое позволит правительству продолжить работу».

Надо отметить, что у Сената был свой проект временной резолюции, предполагающей продление финансирования правительства, и в нем была предусмотрена помощь Украине на $6 млрд. Однако этот документ встретил недовольство некоторых сенаторов-республиканцев. В частности, сенатор Ренд Пол пообещал, что процедурно затянет принятие документа, если там будет хоть какая-то помощь Украине.

В интервью Fox News он объяснил: «У нас долг $33 трлн, и нет дополнительного фонда на черный день или излишков, которые мы могли бы отправить. Нам приходится занимать деньги у Китая, чтобы отправить их на Украину». Господин Пол продолжил, что, хотя он и симпатизирует Украине, «защищающейся от российских агрессоров», но в то же время считает «безответственным думать об их стране прежде, чем думать о своей стране». Он добавил, что у него есть много вопросов к украинскому правительству в части функционирования демократических институтов.

То, что план Кевина Маккарти сработал и временная резолюция уходит на голосование в Сенат, стало очевидно, когда ярый сторонник помощи Киеву лидер республиканцев в верхней палате Митч Макконнелл заявил, что не допустит к голосованию сенатский документ, а станет ждать тот, который представит Палата представителей. Лидер Демократической партии Чак Шумер молчал до восьми вечера, и было неочевидно, чей документ он поставит на голосование.

Наконец выбор был сделан. «У меня очень хорошие новости для нашей страны. Демократы и республиканцы пришли к соглашению, и правительство продолжит работу… Двухпартийность, которая была фирменным знаком Сената, возобладала, и американский народ может вздохнуть с облегчением»,— заявил господин Шумер. Однако напомнил: «Это временное решение. Лидер Макконнелл и я договорились продолжать борьбу за увеличение помощи Украине».

В результате за три часа до окончания действия бюджета на финансовый год-2023 Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о временном финансировании правительства на полтора месяца при 88 голосах «за» и лишь 9 — «против».

Почти сразу Белый дом отправил сигнал о готовности Джо Байдена подписать документ.

«Это хорошая новость для американского народа»,— говорилось в заявлении американского лидера, распространенном его пресс-службой. Однако «мы никогда не должны были оказываться в таком положении», поскольку «несколько месяцев назад спикер Маккарти и я достигли соглашения по бюджету, чтобы избежать именно такого рода искусственно созданного кризиса». Джо Байден обвинил в нем крайне правых республиканцев, которые «пытались выйти из этой сделки, требуя резких сокращений, которые были бы разрушительными для миллионов американцев. Они потерпели неудачу».

При этом, по утверждению господина Байдена, «подавляющее большинство Конгресса по-прежнему твердо поддерживают Украину».

«Ни при каких обстоятельствах мы не можем позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана»,— сказал он. Американский президент заключил, что «с нетерпением ждет, что спикер сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки… в этот критический момент».

Как утверждает издание Politico на основе опроса американских законодателей, законопроект, который позволит продолжить помощь Украине, может быть принят уже на предстоящей неделе. Источники ссылаются на договоренности между лидерами Палаты представителей и Сената. По данным трех собеседников Politico, спикер был готов к «некоторой гибкости» по этому вопросу. Однако непонятно, сколько в итоге может получить Киев, учитывая, что даже во временной резолюции проукраинского Сената фигурировали лишь $6 млрд, в то время как Джо Байден запрашивал $24 млрд.

На сегодняшний день Киев — крупнейший получатель помощи от США со времен Второй мировой войны, ранее сообщала The Washington Post. Всего американский Конгресс утвердил $113 млрд в рамках пакетов поддержки Киева. Из этих денег непосредственно Украине было отправлено чуть больше половины — $66 млрд, утверждает WP, из них $43 млрд — это военная помощь. Впрочем, как пояснил на днях в ходе дебатов претендент на президентскую номинацию от Республиканской партии Тим Скотт, у поддержки Киеву сложная финансовая структура, и большая часть этой помощи — займы, а не безвозмездная помощь.