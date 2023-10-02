Норвегия присоединилась к новым санкциям ЕС в отношении России

Норвегия присоединилась к санкционным ограничениям в отношении России, ранее утвержденным Евросоюзом (ЕС) в рамках 11-го пакета санкций. Ограничения затрагивают, в частности, продукцию авиационной и космической отрасли и предусматривают запрет на транзит через российскую территорию товаров, «которые могут способствовать развитию военно-технологического или силового сектора России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анникен Хюитфельдт

Фото: Olivier Matthys / AP Анникен Хюитфельдт

Фото: Olivier Matthys / AP

«В знак солидарности с Украиной мы поддерживали все пакеты санкций ЕС. 11-й пакет санкций направлен на усиление существующих ограничений и борьбу с их обходом. Это очень важно, поскольку необходимо срочно пресечь поток денег, которые Россия использует для финансирования войны»,— прокомментировала новые ограничения глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт (цитата по сайту министерства).

Норвежский пакет предусматривает запрет на транзит через территорию России товаров авиационной и космической отрасли, предметов роскоши, а также товаров и технологий, «которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности». Кроме того, ужесточаются требования к импортерам продукции из железа и стали и вводятся ограничения на перевозки прицепов и полуприцепов с российской регистрацией.

В МИД Норвегии отметили, что 11-й пакет санкций ЕС также устанавливает запрет на доступ в порты судов, подозреваемых в несоблюдении потолка цен на российскую нефть. «В настоящее время Норвегия рассматривает вопрос о том, как лучше реализовать этот запрет в норвежском законодательстве, и соответствующая поправка к нормативному акту будет внесена позднее»,— добавили в министерстве.

Предыдущий, 11-й по счету пакет санкций Евросоюз ввел в июне. Ограничения затронули почти 1,8 тыс. человек и организаций. Несмотря на то что Норвегия не является членом ЕС, страна поддержала бОльшую часть санкционных мер Евросоюза, в том числе запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией с 3 октября.

О том, какие новые санкции в отношении России может ввести ЕС,— в материале «Ъ» «Пакет набивают ограничениями».