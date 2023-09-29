Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Норвегия с 3 октября запретит въезд зарегистрированных в РФ автомобилей

Норвегия запретила въезд зарегистрированных в России автомобилей, число посадочных мест в которых не превышает девяти. Запрет вступает в силу 3 октября. Ограничения не распространяются, в частности, на автомобили с российскими номерами с десятью и более посадочными местами (микроавтобусы и автобусы), сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.

В МИДе уточнили, что запрет также не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающим в России, или членам их семей. Исключения также сделаны для зарегистрированных в РФ автомобилей, которые пересекают границу «по гуманитарным причинам», например в случае острого заболевания, смерти или похорон.

Кроме того, запрет не коснется автомобилей дипломатических ведомств, транспортных средств, принадлежащих международным организациям, или российской курьерской службе.

Въезд на авто с российскими номерами запретили Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша. Такое решение было принято на основе рекомендаций Еврокомиссии. В них, в частности, говорится, что граждане РФ даже временно не могут ввозить в ЕС автомобили и личные вещи, к которым некоторые комментаторы отнесли смартфоны и ноутбуки. Ранее сегодня, 29 сентября, таможенные органы Литвы потребовали вывезти машины с российскими номерами из республики в течение полугода.

Подробнее о введенных ограничениях — в публикации «Ъ» «О шмон, ты мир».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...