В 11-й пакет санкций ЕС попали Positive Technologies, ветка «Дружбы», два банка и военкоры

Под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций попали главы нескольких российских регионов, а также военные корреспонденты, в том числе Семен Пегов и Евгений Поддубный. Также под ограничения попали «Вагнер-Центр», группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies, завод им. Свердлова и телеканал «Звезда». Также ЕС запретил прокачку российской нефти по северной ветке трубопробопровода «Дружба». Документ (.pdf) опубликован в официальном журнале ЕС и вступил в силу.

ЕС запретил транзит через территорию России товаров и технологий, которые могут способствовать развитию ее военно-технологического или силового сектора. Также ЕС запретил продавать России интеллектуальные права и давать доступ на подобные товары и технологии.

Всего под санкции ЕС попали 71 физлицо и 33 юрлица. Среди них губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Под ограничения также попали Артем Усс, предприниматель и сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, которого в США обвиняют в обходе санкций против России. В санкционный список также включили военкоров Евгения Поддубного, Семена Пегова, Александра Сладкова, депутата Мосгордумы и военкора Андрея Медведева, политолога Сергея Караганова, бизнесмена Артема Чайку и его брата Игоря Чайку, гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгения Дитриха.

Кроме этого, ограничения ввели против замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, нескольких российских судей и высокопоставленных военных, в том числе генерала-полковника Александра Лапина.

Под персональные санкции также попали региональные чиновники Крыма, Чечни и ЛНР, а также сотрудники российских СМИ — первый заместитель гендиректора НТВ Александра Костерина, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и корреспондент «Известий».

Среди организаций под санкции попали Международный расчетный банк и банк «Центр международных расчетов». Ограничения против них ввели из-за работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и обмене гривен на рубли для местных жителей. Ограничения также затронули «ЧВК Вагнер Центр», «Вагнеренок», телеканал «Звезда», группу компаний по кибербезопасности Positive Technologies.

Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России 21 июня. Ранее сегодня, 23 июня, Совет ЕС сообщил, что ограничения вступили в силу. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал начать работу по 12-му пакету и включить в него санкции в отношении «Росатома». В Кремле отказывались от оценки возможного влияния нового пакета санкций.

О новых ограничениях — в материале «Ъ FM» «Санкции добрались до калькуляторов».