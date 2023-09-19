Пакет набивают ограничениями

Евросоюз начал обсуждение 12-го пакета ограничений против России. По данным источников Bloomberg, рассматриваются несколько инициатив. Это, например, санкции в отношении атомной энергетики, которые уже обсуждались ранее, но были отклонены. Также Польша якобы агитирует за запрет доступа к неким IT-сервисам. Самыми чувствительными из списка выглядят предложения по эмбарго новых товаров. Во-первых, Bloomberg и Reuters ожидают запрета поставок российских алмазов и бриллиантов, в 2022 году такие сделки принесли компаниям $1,5 млрд, сообщал Евростат. Во-вторых, страны якобы готовятся отказаться от сжиженного газа из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Консалтинговая компания «Имплемента» по просьбе “Ъ FM” подсчитала, что в 2022-м возможная выручка российских производителей СПГ на европейском направлении составила $12 млрд. В этом году из-за сокращения объемов и падения цен не превысит $11 млрд.

Экономист Сергей Хестанов считает, что восполнить эти потери будет непросто: «И применительно к алмазной отрасли, и применительно к экспорту СПГ проблема является умеренной для страны в целом, поскольку суммы сделок, которые попадают под ограничения, в масштабах общероссийского экспорта не являются критически важными.

Экономика адаптируется к возможным потерям достаточно легко. А вот конкретным предприятиям, которые могут попасть под ограничения, по крайней мере, на несколько месяцев будет достаточно тяжело.

Перенаправить свой экспорт в какие-то другие регионы будет достаточно сложно. Кроме того, когда приходится вот так под давлением санкций уходить с одного рынка и вынужденно искать другие, как правило, особенно первое время, придется предоставлять довольно большие дисконты.

При этом если по СПГ теоретически найти потенциального покупателя будет легче, то для алмазов это сделать объективно сложнее просто в силу того, что это меньший по объему рынок, там меньше участников. Также степень обезличенности товара здесь, конечно, гораздо меньше. И, как следствие, скидки придется предлагать больше».

Собеседники Bloomberg ожидают введения санкций и против компаний из третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничения. Ранее такие меры принял Вашингтон, пополнив черный список логистами из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В списке были как физические, так и юридические лица.

Партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин считает, что перечень Евросоюза будет отличаться от американского, как минимум он будет меньше:

«В 11-м пакете у Евросоюза было сформировано несколько механизмов, в частности, самый жесткий — это когда целая страна рискует получить отметку как государство, помогающее России обходить ограничительные меры.

Также был создан механизм дополнительных санкций к определенным компаниям из третьих стран, которые были замечены в нарушении европейских секторальных ограничений о запретах на поставку России различных номенклатур товаров.

По сути, они не смогут ничего больше заказывать у компаний из Евросоюза. Но пока там только одно научно-производственное объединение из Москвы.

Что касается 12-го пакета, то не думаю, что будет прямо очень массированный список, потому что все-таки в Европе высочайшие стандарты обоснования блокирующих санкций, все должно быть документально зафиксировано.

Если страна, например, Польша предлагает ограничения против какого-то лица, то она должна составить досье на эту персону. Не всегда получается это сделать самостоятельно, и тогда автору инициативы помогает Еврокомиссия, а иногда не помогает.

В случае же попадания в санкционный список неких компаний, они, скорее всего, закроются и под другим ИНН, ОГРН откроются под другим названием по тому же адресу.

Но европейские ограничения не будут совпадать с американскими, поэтому для бизнеса будет закрыт рынок ЕС, но он может по-прежнему работать, например, с Китаем и другими дружественными юрисдикциями».

Также собеседники Bloomberg ожидают, что в 12-м пакете Евросоюз найдет решение по поводу заблокированных активов российского Центрального банка. Страны G7 хотят использовать прибыль от бумаг на €200 млрд для восстановления Украины.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард, впрочем, утверждала, что такие меры могут «угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты».

Соруководитель практики санкционного права коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова считает, что пока, с точки зрения закона, использование заблокированных активов вряд ли возможно:

«Пока я вижу такую тенденцию, что в этом политико-правовом балансе решающий вес сейчас имеет именно политическая составляющая.

Но пока что эти обязательства в рамках заморозки выглядят так: эти деньги должны остаться в сохранности, они остаются в собственности того, кому принадлежат, но распоряжаться ими нельзя.

Вместе с тем, если в ЕС будет изменена законодательная база, что пытается, собственно, делать сейчас Совет Евросоюза, то оспорить их блокировку уже не получится. Сейчас, пока изменения не внесены, конечно, есть все шансы».

Bloomberg отмечает, что сейчас стороны только начинают обсуждение возможных мер, ни одна из них не согласована всеми странами Союза. Ожидается, что 12-й пакет может быть представлен уже в первой половине октября. Возможно, это произойдет во время саммита ЕС-США, дата которого еще официально не озвучена.

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Иван Якунин