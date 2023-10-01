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Коммерсантъ FM
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Депутат рады: США призвали Украину избегать коррупционных скандалов 45 дней

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украине необходимо пройти 45 дней без «коррупционных скандалов», чтобы добиться принятия в США отдельного закона о финансовой помощи стране.

Вчера, 30 сентября, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования работы правительства на 45 дней — до 17 ноября. Документ не содержит статей о помощи Украине.

«Здесь надо максимально включаться, бороться за принятие отдельного закона о финансировании Украины и закладывание денег на нашу поддержку в основном бюджете. Что для этого надо? К нам одна главная (публичная) претензия: коррупция. Поэтому эти 45 дней и все время надо пройти без всякого крупного коррупционного скандала»,— написал господин Железняк в Telegram-канале.

Депутат отметил, что представители США передали эту информацию украинским коллегам во время некой встречи. «Надо показать решительную волю борьбы с коррупцией. Это конкретные увольнения»,— указал он.

Законопроект предложили республиканцы, которые контролируют Палату представителей. Демократы, которые контролируют Сенат, изначально предлагали включить во временный бюджет помощь Украине на $6 млрд. Пентагон на этом фоне заявлял, что исчерпал почти все средства на помощь Киеву.

Джо Байден говорил, что временный бюджет, который было необходимо принять до 1 октября, предотвратил «ненужный кризис» в случае шатдауна. При этом он подчеркнул, что США не допустят приостановки поддержи Украины.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Лусине Баласян

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