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Коммерсантъ FM
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FT: вступить в ЕС Украине мешают взяточничество и беззаконие

Серьезными препятствиями на пути к членству в Евросоюзе (ЕС) для Украины даже после завершения военного конфликта на территории страны могут стать «многолетнее взяточничество и беззаконие», пишет британская газета Financial Times (FT).

По информации собеседников FT, Запад уже давно дает понять, что украинским чиновникам еще до завершения боевых действий нужно «выиграть другую войну — войну с коррупцией в своей же стране». Однако пообщавшиеся с изданием европейские госслужащие считают, что на полную победу над коррупцией на Украине «могут уйти долгие годы», а без решения этой проблемы с большой вероятностью стать членом ЕС у Киева не получится.

FT уточняет, что чем успешнее Украина будет бороться с коррупцией, тем больше она будет «контрастировать» с Россией, которая «не является ни демократичной, ни свободной от коррупции» страной.

Также собеседники британской газеты полагают, что украинским властям нужно «поработать над качеством» судебной системы страны, так как доверие к ней в настоящее время находится «на катастрофически низком уровне». Судебные реформы Украине готовы помогать проводить европейские чиновники, однако ключевую роль в этом процессе в любом случае должен будет играть Киев, полагают источники FT.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский официально заявил о намерении страны стать членом ЕС. В июне того же года главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгейи в июне текущего года отмечал, что Украина выполнила только два из семи условий для вступления — реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ. По данным Bloomberg, Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в ЕС в октябре.

Подробнее о вступлении в Евросоюз Украины и других государств — в материале «Ъ» «Им и не снилось».

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