Искусственный интеллект внедрили в киноклассику

Искусственный интеллект заменил исполнительницу главной роли в фильме Ингмара Бергмана. Из картины шведского режиссера «Персона» 1966 года убрали лицо Лив Ульман, сыгравшую одну из главных ролей. Вместо нее с экрана на зрителей будет смотреть современная финская актриса Альма Пёвсти. Это совместный эксперимент фонда Ингмара Бергмана, двух киностудий и международного фестиваля в Гётеборге. Там зимой 2024 года и представят измененную картину. Ожидается, что премьеру посетят обе актрисы.

Организаторы фестиваля придумали для фильма новое название — «Другая персона». После показа планируется дискуссия об актерской игре и новых технологиях. В массовый прокат картина не выйдет.

Подобный прием вполне можно было бы использовать и в коммерческом кино, считает руководитель компании «Царь Pictures» Александр Изотов. По его мнению, в этом случае, наоборот, лучше заменять современных актеров звездами прошлого:

«Я думаю, что вопрос больше рекламно-эпатажный, потому что, если смотреть с финансовой точки зрения, то будет работать та же история, что с фильмами с большими бюджетами и глобальной раскруткой.

Условно говоря, если в фильмах Marvel "воскресить" с помощью технологий умершего актера, то это будет иметь явный финансовый эффект. Но это зависит от воли отдельно взятых руководителей студии.

Мечта "оживить" великих артистов и поместить их в кадр — это тоже интересная тема.

Если кому-то в голову взбредет делать кино с "Чарли Чаплином" и совместить его с какой-то звездой нынешнего поколения, то это будет сделано Это будет прикольно, это даст информационный повод, который можно будет раскручивать».

Искусственный интеллект активно используют и российские кинематографисты. Например, в сериале «Контакт» с помощью нейросети омолодили актера Павла Майкова. Это потребовалось для эпизода, в котором герой перемещается на 15 лет назад.

А во втором сезоне шоу лицо Максима Виторгана с помощью дипфейка заменили на изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. Сообщается, что актера вырезали из сериала после того, как он публично высказался против военных действий России на Украине.

Применяются нейросети также для создания сценариев российских фильмов и сериалов. ChatGPT пользуется и режиссер студии «Джус» Вадим Плохотников. В интервью “Ъ FM” он отметил, что искусственный интеллект помогает при большом объеме заказов:

«Мы применяем такую технологию в создании и телевизионных шоу, и синопсисов сценариев, и каких-то диалогов для ведущих и актеров. Но это используется как средство, не как цель. То есть мы не создаем тексты только с помощью ИИ, он помогает нам найти тему.

Наша задача — каждый день генерировать идеи, и в какой-то момент мозг просто не способен уже это делать.

А искусственный интеллект, ChatGPT подсказывают, в какую сторону можно двигаться, но при этом они не заменяют сценариста, просто выступают в качестве вдохновителя, музы в реальном воплощении.

Но использовать его в полном объеме точно нельзя, потому что он тупит, ошибается, не везде звучит реалистично.

Мы писали сценарий для одного телевизионного шоу, и ChatGPT наврал в нескольких исторических фактах, пришлось перепроверять эту информацию самим. Но он придумал очень прикольную идею, как подать визуально материал, и простроил нам логическую линию персонажа.

Все остальное мы сами додумывали и доделывали. Наша задача была написать 50 таких мини-сценариев. На это было всего лишь пара дней. Иногда это физически невозможно сделать, а ChatGPT помог нам придумать темы, которые мы просто довели до ума.

Полностью заменить живого человека невозможно, потому что наша задача и работа в том, чтобы эмоционально своим продуктом воздействовать на зрителя. Искусственный интеллект пока не знает, как это сделать, машина пока с людьми работать не умеет».

Проблему использования нейросетей в кино активно обсуждали на фоне масштабной забастовки в Голливуде. Гильдии сценаристов и актеров США требуют, в частности, ужесточения защиты цифровых копий артистов от их незаконного использования.

По данным Hollywood Reporter, у них получилось добиться ограничений на использование искусственного интеллекта.

Между тем нейросети активно продолжают использовать по всему миру, но интерес к ним со временем заметно снизится, считает кинопродюсер Георгий Малков:

«Сейчас есть несколько нашумевших кейсов, например, в YouTube идет сериал "ПМЖейсон", где используется дипфейк Джейсона Стейтема. Проект известный, он достаточно популярен и за пределами России.

Также известна история с сериалом "Диверсант", где был дипфейк Владислава Галкина. И сейчас анонсировали фильм про Владимира Высоцкого, где тоже будут делать такие технологии.

Есть компания, которая предлагает, например, использовать образы уже умерших российских актеров, получив на это права у их наследников. Как фишка это в коротком периоде, наверное, может привлекать внимание. Однако дальше все равно остается содержание, контекст.

Так, после первого "Аватара" все думали, что теперь в кино будут только 3D-технологии, но оказалось, что сейчас их используют редко. ИИ тоже станет регулярным инструментом, который уже не будет чем-то из ряда вон выходящим, ради чего зрители идут в кино.

Если для истории важно увидеть человека в разные периоды его жизни и так далее, наверное, это уместная вещь, и она технологически может оказаться лучше, чем какой-нибудь пластический грим. Также можно с помощью ИИ создавать каких-то несуществующих персонажей».

В марте телекомпания СТС анонсировала съемки сериала «Сидоровы». Как заявляли представители канала, это первый в России телепроект, сценарий для которого написала нейросеть.

Его разрабатывал искусственный интеллект на основе диалогов сериалов «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые», «Родком» и «Жена олигарха».

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Елена Тюленева