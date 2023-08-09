Google и Universal спелись

Google и Universal хотят лицензировать голоса знаменитостей, чтобы защититься от нейросетей. По данным Financial Times, компании ведут переговоры на эту тему. Индустрию беспокоит всплеск популярности дипфейк-песен. Когда, например, Фрэнк Синатра исполняет трек Gangsta's Paradise, а Джонни Кэш поет Barbie Girl. Некоторых из живущих артистов, которые становятся объектами пародий, такая практика возмущает. В компаниях допускают, что песни, озвученные искусственным интеллектом, будут монетизировать, а реальным обладателям голосов платить за пародийные записи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хотя дипфейк-песни не главный риск для артистов, считает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев. Так что лицензирование голоса имеет смысл, говорит он: «В России и в других странах список объектов авторских прав является открытым. Раньше практики, когда голоса защищались бы как таковые, не было. Если задуматься, то голос обладает определенной ценностью — человек вкладывает в него творческие усилия. Поэтому в принципе его можно признать объектом авторского права.

Справедливо, что исполнитель, который десятки лет нарабатывал репутацию и качество своего голоса, имеет право на его защиту. Да, вряд ли слушатели песни, созданной именно как дипфейк, примут это за чистую монету и проявят к ней какой-то интерес. Но если взять рекламу, в которой голос певца используют с каким-то оригинальным текстом, то это будет вполне очевидный ущерб интересам артиста».

При этом Universal уже удавалось добиться удаления дипфейк-песни. Трек, озвученный The Weeknd и Дрейком, стал популярным в TikTok, Spotify и на YouTube. После обращения лейбла запись изъяли со всех платформ. А может ли подобная система работать автоматически? Гендиректор компании-разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин говорит, что для этого существуют разные механизмы, которые постоянно совершенствуются:

«Если кто-то будет пользоваться официальными инструментами для генерации, то рано или поздно нормативное регулирование потребует от них внедрения в результаты этой генерации водяных знаков. Это какие-то метки внутри нее, по которым система может распознать, что это именно сгенерированный контент. Но такое можно сделать только с официальными инструментами, а те, кто захочет обойти этот запрет, легко смогут это сделать.

При этом возможно создать некий слепок голоса, который бы система могла улавливать и выявлять неавторизованное использование.

Например, алгоритмы YouTube работают именно так. Они же фиксируют нарушение авторских прав, более того, с каждым днем все лучше и лучше находят такие нарушения.

Даже изменение параметров звуковой дорожки или зеркальное отражение видео уже не помогает. Классическая гонка вооружений: злоумышленники хотят научиться обходить технические ограничения, а технические средства, которые контролируют эти ограничения, учатся бороться с тем, что придумали злоумышленники».

Как отмечает Financial Times, не всех исполнителей тревожит использование их голоса в дипфейках. Например, певица Граймс рассказывала, что считает такие технологии немного жуткими, но это позволяет жить и творить вечно.

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Илья Сизов