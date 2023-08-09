Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Google и Universal спелись

Что даст лицензирование созданных с помощью ИИ музыкальных произведений

Google и Universal хотят лицензировать голоса знаменитостей, чтобы защититься от нейросетей. По данным Financial Times, компании ведут переговоры на эту тему. Индустрию беспокоит всплеск популярности дипфейк-песен. Когда, например, Фрэнк Синатра исполняет трек Gangsta's Paradise, а Джонни Кэш поет Barbie Girl. Некоторых из живущих артистов, которые становятся объектами пародий, такая практика возмущает. В компаниях допускают, что песни, озвученные искусственным интеллектом, будут монетизировать, а реальным обладателям голосов платить за пародийные записи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хотя дипфейк-песни не главный риск для артистов, считает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев. Так что лицензирование голоса имеет смысл, говорит он: «В России и в других странах список объектов авторских прав является открытым. Раньше практики, когда голоса защищались бы как таковые, не было. Если задуматься, то голос обладает определенной ценностью — человек вкладывает в него творческие усилия. Поэтому в принципе его можно признать объектом авторского права.

Справедливо, что исполнитель, который десятки лет нарабатывал репутацию и качество своего голоса, имеет право на его защиту. Да, вряд ли слушатели песни, созданной именно как дипфейк, примут это за чистую монету и проявят к ней какой-то интерес. Но если взять рекламу, в которой голос певца используют с каким-то оригинальным текстом, то это будет вполне очевидный ущерб интересам артиста».

Universal Music потребовала заблокировать доступ ИИ-компаний к песням в стриминговых сервисах

При этом Universal уже удавалось добиться удаления дипфейк-песни. Трек, озвученный The Weeknd и Дрейком, стал популярным в TikTok, Spotify и на YouTube. После обращения лейбла запись изъяли со всех платформ. А может ли подобная система работать автоматически? Гендиректор компании-разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин говорит, что для этого существуют разные механизмы, которые постоянно совершенствуются:

«Если кто-то будет пользоваться официальными инструментами для генерации, то рано или поздно нормативное регулирование потребует от них внедрения в результаты этой генерации водяных знаков. Это какие-то метки внутри нее, по которым система может распознать, что это именно сгенерированный контент. Но такое можно сделать только с официальными инструментами, а те, кто захочет обойти этот запрет, легко смогут это сделать.

При этом возможно создать некий слепок голоса, который бы система могла улавливать и выявлять неавторизованное использование.

Например, алгоритмы YouTube работают именно так. Они же фиксируют нарушение авторских прав, более того, с каждым днем все лучше и лучше находят такие нарушения.

Даже изменение параметров звуковой дорожки или зеркальное отражение видео уже не помогает. Классическая гонка вооружений: злоумышленники хотят научиться обходить технические ограничения, а технические средства, которые контролируют эти ограничения, учатся бороться с тем, что придумали злоумышленники».

Как отмечает Financial Times, не всех исполнителей тревожит использование их голоса в дипфейках. Например, певица Граймс рассказывала, что считает такие технологии немного жуткими, но это позволяет жить и творить вечно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...