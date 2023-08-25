Максима Виторгана заменил дипфейк

Вместо Максима Виторгана в российском сериале «Контакт» появился его дипфейк. Речь идет о втором сезоне, который вышел на платформе Premier. Актера убрали из титров, а в уже отснятных кадрах ему существенно изменили лицо с помощью искусственного интеллекта. Сам Виторган сообщил в соцсетях, что, по его информации, перед создателями проекта якобы была поставлена задача вырезать актера из картины. Но это оказалось проблематично, из-за чего и появился дипфейк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Максим Виторган также высказал предположение, что решение приняли руководители «Газпром-Медиа», которому принадлежит платформа. Ранее актер выступал против военных действий на Украине.

Есть ли шанс отстоять свои права в суде в таких ситуациях? Управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов уверен, что сделать это будет сложно, учитывая российскую практику:

«С юридической точки зрения у нас здесь имеется большой пробел. Формально в законодательстве есть, по сути, одна норма — статья 152 прим. 1 к ГК РФ, которая устанавливает охрану изображения любого гражданина, то есть без согласия нельзя его использовать ни в каких визуальных образах, за исключением ряда исключений, к которым наша ситуация, конечно, не относится.

Проблема в том, что изображение — это очень конкретная вещь. Новый виртуальный образ, дипфейк, только в какой-то степени похож на Максима Виторгана, но все-таки это не он. Таким образом это очень пограничная ситуация, с юридической точки зрения она не в пользу актера работает, потенциально здесь очень широкое поле для злоупотреблений.

В некоторых зарубежных странах есть более широкое понятие — "образ", то есть это не только лицо, не только непосредственно изображение человека. У нас эта история, если руководствоваться существующей на сегодняшний день судебной практикой, в таком широком виде не работает.

Если у Максима Виторгана в контракте не было каких-то специальных условий, запрещающих продакшену поступать таким образом, то защитить свои права будет крайне проблематично».



При этом важно и то, какой именно договор заключил актер с компанией, заметил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:

«С правовой точки зрения дипфейк не имеет какого-то специального правового режима, то есть в праве просто нет такого понятия. Вспомним скандальный кейс банка "Траст", который без согласия Брюса Уиллиса использовал его фотографии в рекламе, а потом артист подал в суд на организацию.

Это один из примеров, который покрывается примерно той же правовой базой, что и дипфейки. Как выяснилось в результате, артист действительно давал свое согласие на участие в определенном количестве рекламных материалов, которые были заранее согласованы его юридической командой. При этом расширение объема использования является уже таким же нарушением, как использование без согласия.

Например, я дал согласие сделать дипфейк с моим участием на то, чтобы рассказать детям сказку "Колобок". Но использование моего образа для того, чтобы прорекламировать одноименный детский творожок, уже является абсолютно неправомерным.

Так что если переходить непосредственно к кейсу с господином Виторганом, то встает вопрос о том, давал ли он согласие на создание этого дипфейка, на какое бы то ни было использование своего образа.

Если, например, артист, как часто бывает, подписал договор на то, что он дает согласие на использование его изображения в любых рекламных и так далее материалах, на создание любых роликов — а такая широкая формулировка часто встречается в эксклюзивных контрактах — то компании действительно могут сделать и использовать такой дипфейк».

В Premier “Ъ FM” отказались прокомментировать произошедшее. Максим Виторган не ответил на запрос. В российском кино дипфейк уже использовали, например, в том же «Контакте», чтобы показать героя актера Павла Майкова в молодости, а также в сериале «Диверсант» — в четвертом сезоне там появляется персонаж умершего актера Владислава Галкина.

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Сабина Адлейба