Зарубежные СМИ: Поможет ли соглашение прекратить забастовку в Голливуде?

Гильдия сценаристов, крупные студии и стриминговые сервисы заключили предварительное соглашение. Как ожидается, это положит конец забастовке, которая длится уже пятый месяц. Но контракт пока не вступил в силу, участники переговоров должны сначала проголосовать за то, чтобы рекомендовать сделку руководству профсоюза. А потом одобрить соглашение должны члены гильдии — это больше 11 тыс. сценаристов. Детали документа пока не разглашаются. Западные СМИ обсуждают собственные версии. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni, Reuters Фото: Mario Anzuoni, Reuters

Переговоры между киностудиями, стримингами и сценаристами длились пять дней подряд. В них участвовали крупнейшие игроки — Warner Bros, Netflix, Discovery и другие. Стороны изначально установили срок заключения договоренности — не позднее воскресного вечера накануне иудейского праздника покаяния и отпущения всех грехов Йом-кипур, пишет The Wall Street Journal. С начала мая, когда авторы перестали писать сценарии, на телевидении закрылись ночные шоу, остановилась работа над фильмами и программами, сорвались съемки по уже готовым сценариям.

Теперь переговорщикам удалось договориться о найме нескольких сценаристов для телешоу, постепенно штат будет расширяться, по мере увеличения количества серий. На каких условиях, пока неизвестно. Некоторые детали соглашения приводит Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с документом. Агентство пишет, что писатели добились уступок по ключевым вопросам, в том числе по повышению гонорара за сценарии. Кроме того, им будут выплачивать бонусы за популярные шоу на стриминговых сервисах. Новый контракт будет заключаться на три года. Но пока уточняются формулировки, забастовка продолжается.

Руководители голливудских студий уже празднуют скорое окончание самой продолжительной за последние 35 лет забастовки писателей. Но соглашение со сценаристами — это лишь середина битвы, напоминает Reuters. С июля работать со студиями отказались 160 тыс. актеров кино и телевидения, каскадеры, специалисты по озвучке и другие работники индустрии. Они требуют от киностудий заключить честную сделку, которая должна зафиксировать минимальный размер зарплаты и защитить актеров от искусственного интеллекта, который заменяет работу человека. А если технологии все-таки используются, то живой прототип должен получать денежную компенсацию.

Несмотря на двойную забастовку, Голливуд все же не опустел совсем. Издание Politico пишет, что количество съемок в середине сентября на 70% процентов меньше, чем год назад, но они есть. Работают независимые студии, не связанные с профсоюзами. Они снимают реалити-шоу и фильмы, но не телевизионные программы. По оценкам экспертов, эти забастовки уже обошлись экономике Калифорнии в $5 млрд.

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