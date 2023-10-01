Главные новости за выходные 30 сентября—1 октября

Конгресс США принял временный бюджет, не включающий помощь Украине, и не допустил шатдаун. Республиканцы и демократы пообещали, что документ о поддержке Киева будет принят позднее. Пентагон сообщил, что почти исчерпал все средства на поддержку Киева. Подробнее

Возле здания МВД Турции на площади Кызылай в центре Анкары прогремел взрыв. По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, двое террористов взорвали припаркованный возле здания МВД автомобиль. Один из них погиб при взрыве, другой «был нейтрализован», легкие ранения получили двое полицейских. Ответственность, по данным СМИ, взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана.

Главу администрации Печоры Валерия Серова арестовали на два месяца, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Незадолго до задержания он подписал контракт с Минобороны и вчера, 30 сентября, должен был отправиться в зону боевых действий на Украине.

Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer («Курс — социальная демократия») победила на парламентских выборах с результатом 22,94%. Она получит в парламенте 42 из 150 кресел. Господин Фицо выступает за прекращение военной и экономической поддержки Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 1 октября, сообщил об обстреле рынка в Шебекино, пострадали три человека. В ночь на 30 сентября в Белгородской области сбиты девять снарядов РСЗО «Ураган». Сегодня, 1 октября, в крымском Джанкое силы ПВО сбили две ракеты «Гром-2», осколки попали в складские помещения. Также Минобороны сообщало об атаках БПЛА в Белгородской и Смоленской областях, Краснодарском крае. В Сочи из-за них утром закрывали аэропорт, мэр Смоленска Александр Новиков просил жителей не выходить на улицу.

Азербайджан объявил в международный розыск бывшего президента Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, а также командующего карабахской армией Джалала Арутюняна и экс-министра иностранных дел НКР Давида Бабаяна. Последний был задержан 29 сентября, до этого говорил о планах сдаться властям.

Добыча газа на крупнейшем месторождении Европы в нидерландском Гронингене прекратилась. Решение о постепенном снижении объемов добычи было принято еще в 2018 году.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс рассказал, что изучает возможность переноса мест обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или на саму Украину. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал британских инструкторов, которые могут прибыть в страну, «абсолютно легальной целью для Вооруженных сил России». Премьер-министр королевства Риши Сунак уточнил, что такой проект может быть реализован только после окончания военного конфликта между Москвой и Киевом.

Банк России во второй половине сентября направил в Китай представительную делегацию, сообщили два источника «Ъ» на финансовом рынке. Ее возглавляет первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Подробнее

В центре Варшавы проходит массовый «Марш миллиона сердец», организованный крупнейшей в Польше оппозиционной партией «Гражданская платформа». Акция проводится за две недели до парламентских выборов.

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу единогласным решением судей в поединке против американца Джермелла Чарло. Таким образом, Альварес сохранил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории (до 76,2 кг). Подробнее о бое

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