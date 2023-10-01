Над крымским Джанкоем силы ПВО сбили две ракеты «Гром-2»

Минобороны России сообщило, что около 13:00 мск средствами противовоздушной обороны (ПВО) «были обнаружены и перехвачены в воздухе» две украинские ракеты «Гром-2». По информации оборонного ведомства, обломки сбитых ракет упали на территории Джанкойского района. Губернатор Крыма Сергей Аксенов уточнил, что осколками ракет повреждены складские помещения. Пострадавших нет.

По информации Минобороны России, в ночь на 25 сентября над Крымом были сбиты четыре беспилотника. 22 и 23 сентября был атакован Севастополь. Одна из ракет попала в штаб Черноморского флота. По данным Минобороны, в результате ракетной атаки 22 сентября один военнослужащий пропал без вести.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».