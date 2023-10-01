Великобритания может начать обучать военных ВСУ на Украине

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс изучает возможность переноса мест обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или на саму Украину. Он также не исключил, что Лондон будет обеспечивать безопасность судов для вывоза украинского зерна морским путем.

«Сегодня я говорил (с руководством британского Генштаба.— "Ъ") о том, чтобы в перспективе перенести подготовку ближе, а также собственно на Украину. Я думаю, что в особенности на западе страны сейчас есть возможность сделать так, чтобы больше всего делалось на месте, и это не только обучение»,— сказал господин Шэппс The Telegraph.

Министр напомнил, что британская оборонная компания BAE переносит на Украину производство. Он надеется, что другие компании последуют этому примеру. «Так что полагаю, что переход к обучению военных и производству в самой стране будет»,— добавил министр. По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев 27 сентября.

В качестве одной из своих целей на посту министра Грант Шэппс ставит подготовку Украины к членству в НАТО после завершения конфликта с Россией. Помощь может включать улучшение «совместимости» военной техники. По поводу помощи в вывозе украинского зерна господин Шэппс отметил, что нельзя допустить ситуации, «когда судоходство в этих водах по умолчанию находится под запретом».

По данным The New York Times, генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Великобритании и Франции посещали Киев в конце сентября для того, чтобы обсудить наращивание производства западного оружия непосредственно на территории Украины.

О развитии российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Западный завоз».

Леонид Уварчев