Суд арестовал мэра Печоры Серова по делу о получении взятки

Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца 151— до 29 ноября — главу администрации Печоры (Республика Коми) Валерия Серова, передает ТАСС. Ранее о его аресте ходатайствовало следствие. Вчера, 30 сентября, он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Незадолго до задержания Валерий Серов подписал контракт с Минобороны и 30 сентября должен был отправиться в зону боевых действий на Украине.

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Защита Валерия Серова настаивала на домашнем аресте. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

По версии СКР, Валерий Серов и его бывший заместитель Андрей Канищев получили взятку от индивидуального предпринимателя «за совершение действий в его пользу». «РЕН ТВ» передает, что сумма взятки составила 4 млн руб. Андрей Канищев с августа 2022 года находится в СИЗО как фигурант другого дела.

Валерий Серов возглавлял муниципальный район «Печора» с 1 сентября 2020 года. До этого был начальником отделения УФСБ РФ по Коми в Печоре.

Лусине Баласян