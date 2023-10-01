Взрыв прогремел около здания МВД Турции

Возле здания МВД Турции на площади Кызылай в центре Анкары прогремел взрыв. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, два террориста взорвали припаркованный возле здания МВД автомобиль. В результате взрыва один из них погиб.

«Около 09:30 двое террористов, приехавших на легковом автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности нашего МВД, совершили взрыв. Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был нейтрализован. Во время пожара двое наших полицейских получили легкие ранения»,— говорится в заявлении Али Ерликая, которое приводит CNN Turk.

По информации TGRT Haber и CNN Turk, возле здания МВД были слышны звуки выстрелов. Полиция перекрыла квартал. Телеканалы обращают внимание, что сегодня, 1 октября, после перерыва в 2,5 месяца свою работу возобновило Великое национальное собрание Турции (парламент). Начало заседания парламента запланировано на 14:00 по местному времени (совпадает с мск).

Новость дополняется.