Медведев: количество руководящих идиотов на Западе растет, и они толкают нас к третьей мировой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что чиновники западных стран активно толкают РФ к третьей мировой войне. Признаками этого господин Медведев назвал заявление главы Минобороны Великобритании о возможности отправки на Украину британских инструкторов, а также призыв главы оборонного комитета Бундестага передать Украине ракеты Taurus для нанесения ударов по российской территории.

«Количество руководящих идиотов в натовских странах растет. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Недовольство зампреда Совбеза РФ, в частности, вызвало намерение министра обороны Британии Гранта Шаппса перенести курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины. Дмитрий Медведев назвал главу военного ведомства Соединенного королевства «новоиспеченным кретином», а британских инструкторов, которые прибудут на Украину, «абсолютно легальной целью для Вооруженных сил России».

Также господин Медведев раскритиковал заявление председателя комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая полагает, что международное право разрешает Украине наносить удары по военным целям на территории России (и использовать для таких ударов Вооруженные силы Украины, по ее мнению, могли бы немецкие ракеты Taurus). «Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву»,— прокомментировал слова госпожи Штрак-Циммерман Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза РФ добавил, что, по его мнению, «количество руководящих идиотов в натовских странах растет».

Александр Кислов