Нидерланды закрыли крупнейшее газовое месторождение Европы

Добыча газа на крупнейшем месторождении Европы в нидерландском Гронингене прекратилась, сообщает агентство ANP. Это произошло сегодня в 6:00 по местному времени (7:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие требуют прекращения добычи газа на месторождении в Гронингене, 2018 год

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Протестующие требуют прекращения добычи газа на месторождении в Гронингене, 2018 год

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Газовое месторождение было обнаружено в 1959 году, а его официальное открытие состоялось 60 лет назад — в июле 1963 года. На пике его использования здесь добывалось более 50 млрд куб. м газа в год. Однако правительство страны еще в 2018 году приняло решение о постепенном снижении объемов добычи для последующего закрытия месторождения. Решение было принято из-за постоянных землетрясений, связанных с процессом добычи, и протестами местных жителей. В июне нынешнего года власти решили прекратить добычу газа в Гронингене с 1 октября.

При этом власти подчеркивают, что добыча газа здесь еще может возобновиться в случае крайней необходимости. Например, из-за очень холодной зимы или других непредвиденных обстоятельств. Статс-секретарь по горнодобывающей промышленности Министерства экономики страны Ханс Вийлбриф на прошлой неделе подписал распоряжение, согласно которому окончательное закрытие месторождения произойдет только 1 октября 2024 года. Теперь оно должно быть одобрено парламентом.

Кирилл Сарханянц