Над Белгородской областью сбиты девять снарядов РСЗО «Ураган»

Украинские войска в ночь на 30 сентября пытались атаковать объекты на территории России с использованием реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщило Минобороны РФ. Все девять снарядов были сбиты средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

Атака была совершена примерно в 3:45, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты воздушные цели. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 30 сентября Украина атаковала объекты в Брянской области, сообщал губернатор Александр Богомаз. Из-за этого нарушено энергоснабжение поселка Погар.

Леонид Уварчев