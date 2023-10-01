Главные анонсы 2–8 октября
Важнейшие события предстоящей недели
2 октября, понедельник
В Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) начнут объявлять лауреатов Нобелевских премий.
В Шанхае (КНР) начнется мужской международный теннисный турнир Shanghai ATP Masters 1000.
В Крыму пройдет Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост».
3 октября, вторник
В Москве Хамовнический суд рассмотрит дело о краже имущества на 70 млн руб. у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.
В Делавэре (США) суд проведет слушание по делу сына американского президента Джо Байдена Хантера Байдена о незаконном владении оружием.
4 октября, среда
В Москве пройдут митинг, уличное шествие и возложение венков к народному мемориалу «Поклонный крест» в память о жертвах расстрела Дома Советов.
В Ватикане начнется XVI генеральная ассамблея Синода епископов. Также папа римский Франциск отслужит святую мессу с новыми кардиналами.
5 октября, четверг
В Москве состоится награждение победителя всероссийского конкурса «Учитель года».
В Гранаде (Испания) состоится саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
6 октября, пятница
В Копенгагене (Дания) состоится заседание парламентской ассамблеи НАТО.
В Гранаде состоится неформальная встреча глав государств и правительств ЕС.
В Молдавии стартует избирательная кампания по всеобщим местным выборам.
7 октября, суббота
В Сан-Диего (США) пройдет турнир Bellator 300.
В Москве откроется фестиваль ИГРОПРОМ.
8 октября, воскресенье
В Люксембурге состоятся парламентские выборы.