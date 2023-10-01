Главные анонсы 2–8 октября

2 октября, понедельник

В Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) начнут объявлять лауреатов Нобелевских премий.

В Шанхае (КНР) начнется мужской международный теннисный турнир Shanghai ATP Masters 1000.

В Крыму пройдет Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост».

3 октября, вторник

В Москве Хамовнический суд рассмотрит дело о краже имущества на 70 млн руб. у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

В Делавэре (США) суд проведет слушание по делу сына американского президента Джо Байдена Хантера Байдена о незаконном владении оружием.

4 октября, среда

В Москве пройдут митинг, уличное шествие и возложение венков к народному мемориалу «Поклонный крест» в память о жертвах расстрела Дома Советов.

В Ватикане начнется XVI генеральная ассамблея Синода епископов. Также папа римский Франциск отслужит святую мессу с новыми кардиналами.

5 октября, четверг

В Москве состоится награждение победителя всероссийского конкурса «Учитель года».

В Гранаде (Испания) состоится саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

6 октября, пятница

В Копенгагене (Дания) состоится заседание парламентской ассамблеи НАТО.

В Гранаде состоится неформальная встреча глав государств и правительств ЕС.

В Молдавии стартует избирательная кампания по всеобщим местным выборам.

7 октября, суббота

В Сан-Диего (США) пройдет турнир Bellator 300.

В Москве откроется фестиваль ИГРОПРОМ.

8 октября, воскресенье

В Люксембурге состоятся парламентские выборы.