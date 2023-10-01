В Варшаве начался марш оппозиции перед парламентскими выборами

В центре Варшавы проходит массовый «Марш миллиона сердец», организованный крупнейшей в Польше оппозиционной партией экс-премьера Дональда Туска «Гражданская платформа». Акция проводится за две недели до парламентских выборов, назначенных на 15 октября.

Дональд Туск написал в соцсети X, что в марше принимают участие более миллиона человек. Эту информацию также подтвердил представитель мэрии Варшавы Якуб Ледучовский, передает TVN.24. Польские СМИ пишут, что марш проходит мирно.

В связи с запланированной акцией с утра улицы в центре Варшавы были перекрыты, маршруты общественного транспорта перенаправили. Участники акции должны пройти до кольцевой развязки Рондо Радославы, где и завершится марш.

Оппозиция обвиняет правящую в Польше партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (ПиС) в нарушениях закона, стремлении вывести страну из Евросоюза и финансовых махинациях. ПиС эти обвинения отрицает.

Правящая коалиция «Объединенные правые» (ее ядро составляет ПиС), согласно опросу United Surveys, удерживает лидерство с 33,8% голосов. На втором месте идет «Гражданская коалиция» с 28,1% голосов. Вслед за ними «Третий путь» (9%), крайне правая партия «Конфедерация» (8,8%) и «Новые левые» (8,7%).

Подробнее о парламентских выборах — в материале «Ъ» «Польша голосует против всех».

Лусине Баласян