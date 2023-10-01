Абсолютнее некуда

Сауль Альварес, не так давно считавшийся бесспорным королем бокса, но потерявший этот статус после прошлогоднего поражения от Дмитрия Бивола, смог, наконец, продемонстрировать прежний блеск. Защищая титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), Альварес одержал очень яркую и убедительную победу над другим абсолютным чемпионом — американцем Джермеллом Чарло, перешедшим ради встречи с мексиканцем из категории до 69,9 кг. Для полного счастья Альваресу не хватило лишь нокаута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент боя между Саулем Альваресом (справа) и Джермеллом Чарло

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP Момент боя между Саулем Альваресом (справа) и Джермеллом Чарло

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

«Я вернулся»,— сказал после состоявшегося на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе боя Сауль Альварес, который вообще-то никуда не уходил и даже не делал перерыва в карьере. Но это был как раз тот случай, когда фраза не требовала уточнений.

В каком-то смысле это было похоже на возвращение — «настоящего», привычного Альвареса, который еще на излете прошлого десятилетия приобрел репутацию главного гения бокса, его очевидного короля.

Лоск исчез в один момент. Мексиканец, заработавший славу в среднем весе (до 72,6 кг), потом приноровил выступать в суперсреднем, а потом, считая, что ему с его способностями все по плечу, решил прыгнуть в полутяжелую категорию (до 79,4 кг). Но если эксперимент 2019 года оказался удачным (Альварес нокаутировал Сергея Ковалева), то опыт 2022-го вылился в катастрофу. Другой россиянин — чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол — справился с королем так же уверенно, как сам король до этого справлялся с попадавшимся у него на дороге оппонентами, не обращая внимания на их репутацию.

То, что происходило после этого, чуть ли не кричало о том, что Бивол вместе с королевским статусом лишил Сауля Альвареса мотивации и огня. Он остался обладателем титула абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе и выиграл два боя — у Геннадия Головкина и Джона Райдера. Но выиграл их в рутинном, что ли, стиле, без прежнего блеска. В таком стиле, что никто бы, наверное, не удивился, если бы через некоторое время Альварес объявил о том, что почувствовал все-таки усталость от бокса и решил уйти.

Но вот возник новый бой — с красивой афишей, против Джермелла Чарло, еще одного абсолютного чемпиона мира, про которого тоже давно говорят как про боксера экстраординарного таланта.

И Сауль Альварес, получив этот шанс доказать, что порох у него еще есть, им воспользовался безупречно. На самом деле для полного счастья ему не хватило, пожалуй, нокаута, без которого обошлось и в поединках против Головкина и Райдера. Сауль Альварес был близок к нему, особенно в 7-м раунде, когда очередным выстрелом правой поверх защиты оппонента усадил Джермелла Чарло на настил, заставив рефери отсчитывать нокдаун. Было чересчур хорошо видно, что вкладывающийся в удары Альварес стремится именно к такому, досрочному, завершению матча. Но с ним не срослось. Зато срослось со всем остальным.

Показательно, что никому из экспертов, освещавших этот бокс, не приходило в голову акцентировать внимание на том обстоятельстве, что ради столкновения с мексиканцем Чарло перешагнул через категорию, пожертвовав даже одним из своих четырех поясов — Всемирной боксерской организации (WBO) — в категории «родной»: он достался представляющему Австралию Тиму Цзю, сыну легенды отечественного бокса Константина Цзю.

И дело было, видимо, не столько в том, что, будучи выходцем из более легкого веса, Чарло превосходил Альвареса в росте, а в том, что и в скорости, то есть в том аспекте, в котором априори обязан был владеть хотя бы микроскопическим преимуществом, сопернику явно уступал.

Преимущество Сауля Альвареса неплохо иллюстрирует количество попаданий в цель у каждого из соперников. У мексиканца, по данным CompuBox,— 134, у американца — 71.

По попаданиям ударов силовых разница еще более существенная: 78 на 31. Но еще красноречивее о нем рассказывает нарезка хайлайтов боя, кто бы ее ни кроил. Типичный эпизод из нее выглядит примерно так: Альварес оттеснил Чарло к канатам, а тот, известный своей агрессивностью и неукротимостью, вместо того чтобы пытаться перейти в контратаку, уже полностью измочаленный, смиренно принимает на себя тумаки от противника, иногда опустив руки вниз. Его переиграли, перебегали, перебили.

По итогам этого боя все три арбитра, разумеется, отдали победу Саулю Альваресу, потом с удовольствием вспоминавшего изнурительную, как в молодости, подготовку к нему на озере Тахо, с гигантским отрывом: двое — со счетом 118:109, третий — 119:108. И после него уже будет странно, если дождавшийся, кажется, второго дыхания Альварес не решится на какой-нибудь совсем уж крутой поединок. Или с заменившим его в роли короля бокса американцем Теренсом Кроуфордом, феноменом из категории до 66,7 кг, о котором мексиканца чаще всего спрашивают, или — еще лучше — с Дмитрием Биволом. Сюжет с их матчем-реваншем, много раз обсуждавшийся и до сих пор не воплотившийся в реальность, все равно смотрится привлекательнее любого иного.

Алексей Доспехов