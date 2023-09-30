Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании советника главы НКР Бабаяна

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что 29 сентября был задержан бывший министр иностранных дел и экс-помощник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян. 28 сентября он заявил о планах сдаться властям Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Давид Бабаян

Фото: wikipedia.org / Lika Zaqaryan Давид Бабаян

Фото: wikipedia.org / Lika Zaqaryan

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, задержание проводилось в рамках уголовного дела о совершении «военных преступлений» «армянскими вооруженными формированиями». Давид Бабаян обвиняется в причастности к планированию, подготовке и ведению войны, военных операций и обстрелам мирного населения Азербайджана.

28 сентября Давид Бабаян заявил, что он включен в «черный список Азербайджана», в связи с чем власти потребовали от него прибыть в Баку. Он объяснил решение сдаться властям тем, что его неявка или побег «нанесут серьезнейший вред» жителям Нагорного Карабаха.

В тот же день суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна. Ему предъявили обвинения в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований или групп, а также в незаконном пересечении границы Азербайджана. Его задержали при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению.

29 сентября на въезде в Лачинский коридор был задержан экс-командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян. Как сообщила сегодня, 30 cентября, Генпрокуратура Азербайджана, решением суда он отправлен в СИЗО.

Лусине Баласян