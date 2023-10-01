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Коммерсантъ FM
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Азербайджан объявил в розыск бывшего президента и командующего армией Карабаха

Генпрокурор Азербайджана: всего в розыск объявлены свыше 300 человек из числа чиновников и командиров НКР

Азербайджан объявил в международный розыск бывшего президента Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, а также командующего карабахской армией Джалала Арутюняна и экс-министра иностранных дел НКР Давида Бабаяна. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. Господин Бабаян был задержан 29 сентября.

«Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 года. Один из них уже задержан, ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию»,— заявил Кямран Алиев (цитата по ТАСС).

Всего, по словам генерального прокурора Азербайджана, в международный розыск объявлено более 300 человек из числа чиновников и командиров Нагорно-Карабахской республики. «Призываю их сдаться властям добровольно»,— добавил господин Алиев.

Давид Бабаян был задержан азербайджанскими силовиками 29 сентября. За день до задержания, 28 сентября, он сам заявил о планах сдаться властям Азербайджана. Господин Бабаян обвиняется в причастности к планированию, подготовке и ведению войны.

В тот же день суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна. Ему предъявили обвинения в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований или групп, а также в незаконном пересечении границы Азербайджана. 29 сентября на въезде в Лачинский коридор был задержан экс-командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян. По решению суда его отправили в СИЗО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Милена Костерева

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