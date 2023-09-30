Пентагон ожидает от Маккарти отдельного законопроекта о помощи Украине

Пентагон отреагировал на принятие Палатой представителей Конгресса США проекта временного бюджета, который не предусматривает помощь Украине. Высокопоставленный представитель ведомства сказал CNN, что Вашингтон «исчерпал почти все доступные средства на оказание помощи в сфере безопасности» Киеву. Пентагон ожидает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти внесет отдельный законопроект о предоставлении помощи Украине.

Представитель Минобороны США, чье имя не называется, сделал «серьезное предупреждение» о последствиях отказа предоставить новую помощь для ситуации на поле боя. «Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект»,— сказал представитель Пентагона.

Палата представителей, которую контролируют республиканцы, одобрила проект финансирования правительства на 45 дней. Документ будет утвержден, если его одобрит Сенат, который контролируют демократы. Демократическая партия в Сенате хочет принять временный бюджет, в который включена военная помощь Украине на $6,15 млрд, республиканцы обещали заблокировать инициативу. Если сторонам не удастся согласовать бюджет до полуночи 1 октября (7:00 по московскому времени), то произойдет шатдаун — частичная остановка работы правительства.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Леонид Уварчев