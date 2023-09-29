С корреспондентским визитом

Представительная делегация ЦБ отправилась в Китай укреплять связи с местным регулятором и инфраструктурными организациями. Актуальность бесперебойных трансграничных расчетов между двумя странами возрастает: ряд российских банков находится под жесткими санкциями западных стран, что ограничивает операции со стороны китайских контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России во второй половине сентября направил в Китай представительную делегацию, знают два источника “Ъ” на финансовом рынке. Ее возглавляет первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, курирующий в том числе вопросы развития международного сотрудничества и общественных коммуникаций. Также, по словам источников “Ъ”, в состав делегации вошли руководители департаментов организации международных расчетов, национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка, IT-департамента и др. В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

В марте 2017 года Банк России открыл свое представительство в Китае. Как уточняет еще один собеседник “Ъ” на финансовом рынке, ранее подобные поездки происходили с определенной регулярностью, а сейчас их актуальность только возросла. Целью таких визитов служит укрепление связей не только с Народным банком Китая, но и с представителями иных инфраструктурных организаций.

Российские банки стали активнее развивать корреспондентские отношения с банками Китая с марта прошлого года. В частности, по данным ЦБ, индекс корреспондентских отношений в нетоксичных валютах продемонстрировал рост в 1,6 раза к началу апреля 2023 года (см. “Ъ” от 14 июня). Отчасти в этом есть заслуга ЦБ: регулятор не скрывал, что будет помогать российским банкам с укреплением новых связей за рубежом. В частности, в феврале этого года в структуре ЦБ был создан новый департамент — по организации международных расчетов. Среди его задач — развитие «корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах и расширение возможностей для трансграничных операций». Российские банки активно расширяют свое присутствие в Китае. Представительства в этой стране уже открыли ВТБ, Сбербанк, ГПБ и ПСБ. При этом ВТБ имеет местный филиал, а Сбербанк и Альфа-банк готовятся к открытию таковых.

Доля юаня в экспортных расчетах РФ по итогам июля 2023 года достигла 27% против 2% в марте 2022 года. По данным Банка России, в августе объем кредитов, выданных компаниям в китайской валюте, достиг в эквиваленте $2 млрд. Среди основных заемщиков регулятор отметил компании химической, нефтегазовой и торговой отраслей.

Предприятия, занятые ВЭД и имеющие выручку в юанях, в значительной части сохраняют эту выручку за рубежом на счетах в банках-нерезидентах и из нее же покрывают юаневые расходы, отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Поэтому спрос на кредиты в юанях в российских банках вряд ли будет устойчивым»,— считает он. По его оценке, потенциал таких услуг ограничен, «а всплески в отдельные месяцы могут быть связаны, в частности, с конвертацией корпоративных обязательств в долларах и евро в рублевые и юаневые обязательства».

Впрочем, в целом на рынке есть запрос на бесперебойные операции в CNY. И представителям Банка России есть еще что обсуждать в этой сфере с китайской стороной, полагают российские банкиры. Как отмечают собеседники “Ъ” в ряде банков, особых проблем с платежами в юанях нет, если банк неподсанкционный. «Китайские банки продолжают выстраивать отношения с российскими, но делают это с некоторой осторожностью»,— уточняет партнер по управлению финансовыми рисками компании «Технологии доверия» Николай Белов.

«Китайские банки-контрагенты очень тщательно соблюдают все санкции, пристально проводят комплаенс, что может сказываться на скорости проведения платежей»,— указывает один из банкиров.

Опасение попасть под вторичные санкции со стороны китайских партнеров «имеет место и видится логичным», признает и Николай Белов. Китайские банки с опаской воспринимают и платежи в третьи страны, так называемые транзитные кейсы, отмечают российские банкиры. В особенности, поясняет один из собеседников “Ъ”, если платеж в юанях из России отправляется на счета в США или ОАЭ. «С дружескими странами такой ситуации нет»,— говорит источник “Ъ”.

Ольга Шерункова