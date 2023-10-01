Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино, пострадали три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 1 октября вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Три человека получили осколочные ранения. Повреждены фасады торговых павильонов, гаражи и три автомобиля.

«Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Обход территории продолжается»,— говорится в сообщении губернатора в Telegram.

Как уточнил господин Гладков, пострадавших в результате обстрела женщину и мужчину направили в городскую больницу №2 города Белгорода. Второй мужчина после оказания медицинской помощи от сотрудников пожарной части отказался от госпитализации.

Накануне, 30 сентября, над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила «воздушные цели на подлете к городу». Под артиллерийский обстрел также попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. По данным Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но осколками снарядов посекло крыши трех частных домов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...