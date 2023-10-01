Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино, пострадали три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 1 октября вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Три человека получили осколочные ранения. Повреждены фасады торговых павильонов, гаражи и три автомобиля.

«Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Обход территории продолжается»,— говорится в сообщении губернатора в Telegram.

Как уточнил господин Гладков, пострадавших в результате обстрела женщину и мужчину направили в городскую больницу №2 города Белгорода. Второй мужчина после оказания медицинской помощи от сотрудников пожарной части отказался от госпитализации.

Накануне, 30 сентября, над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила «воздушные цели на подлете к городу». Под артиллерийский обстрел также попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. По данным Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но осколками снарядов посекло крыши трех частных домов.