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Коммерсантъ FM
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Мэр Смоленска попросил жителей не выходить на улицу из-за атак беспилотников

Мэр Смоленска Александр Новиков призвал жителей города не выходить на улицу и не ездить за город в связи с атаками беспилотников. Сегодня, по данным Минобороны и властей региона, над Смоленской областью были уничтожены пять беспилотников. В результате атак никто не пострадал.

«Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб»,— говорится в сообщении на странице господина Новикова во «ВКонтакте».

Мэр Смоленска также призвал местных жителей воздержаться от распространения в соцсетях фото и видео с беспилотниками, а также не комментировать работу систем противовоздушной обороны.

Сегодня утром над Смоленской областью были перехвачены пять БПЛА. Три беспилотника были сбиты около 9:00 мск, еще два — около 10:00 мск.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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