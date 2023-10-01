Партия бывшего премьера Словакии Фицо получит в парламенте 42 из 150 кресел

Партия Smer («Курс — социальная демократия») бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо после победы на выборах получит 42 места в парламенте из 150. Сегодня, 1 октября, в стране стартуют переговоры по созданию коалиции для формирования нового кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa, Reuters Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

По информации словацкого портала Pravda, все бюллетени на выборах в парламент страны уже подсчитали. Партия господина Фицо получила чуть меньше четверти всех голосов — 22,9%. Второе место заняла партия Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия»), набравшая 17,9%, которые дают ей 32 места в парламенте.

На третьем месте по итогам подсчета бюллетеней оказалась социал-демократическая партия Hlas-SD («Голос»), она набрала 14,7% и получит 27 мест в парламенте Словакии. «Голос» возглавляет еще один бывший словацкий премьер Петер Пеллегрини. Он заявил, что пока еще не определился, с кем будет вступать в коалицию, но назвал маловероятным вариант сотрудничества с политической силой Роберта Фицо.

Как отмечает Pravda, шансы выступающего за прекращение военной и экономической поддержки Украины господина Фицо вновь занять кресло премьер-министра Словакии, оцениваются как невысокие. Собеседники издания в политических кругах отмечают, что с большой вероятностью правящая коалиция будет создана без участия партии Smer.

Досрочные выборы состоялись, потому что в середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера. Он точно потеряет свой пост по итогам прошедшего голосования.

Александр Кислов