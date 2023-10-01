Конгресс США принял временный бюджет, не включающий помощь Украине

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял проект финансирования правительства на 45 дней. Документ не предусматривает помощь Украине на этот период.

Законопроект о временном финансировании поддержали 88 сенаторов, 9 выступили против. Инициативу должен подписать президент США Джо Байден, чтобы не допустить приостановки работы правительства (шатдауна) с 1 октября.

Лидера большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл перед голосованием пообещали дальнейшую поддержку Украине, хотя законопроект ее не включает. «Лидер Макконнелл и я согласились продолжать борьбу за увеличение экономической помощи и помощи в области безопасности для Украины»,— сказал господин Шумер, отвечая на обеспокоенность по поводу отсутствия помощи в законопроекте (цитата по CNN). «Я уверен, что Сенат примет решение о дальнейшей срочной помощи Украине позднее в этом году»,— сказал господин Макконнелл.

Принятый бюджет предполагает финансирование правительства на 45 дней. Законопроект предложили республиканцы, которые контролируют Палату представителей. Демократы, которые контролируют Сенат, изначально предлагали включить во временный бюджет помощь Украине на $6 млрд. Пентагон на этом фоне заявлял, что исчерпал почти все средства на помощь Киеву. Минобороны сделало «серьезное предупреждение» о последствиях отказа предоставить новую помощь для ситуации на поле боя.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».