Мэр Сочи: аэропорт города закрывали на время атаки БПЛА

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что на время атаки беспилотника на Краснодарский край аэропорт города был временно закрыт на прием и отправление рейсов. Ранее Минобороны РФ заявило, что утром 1 октября в небе над регионом был сбит БПЛА самолетного типа.

«В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. С 8:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная»,— написал господин Копайгородский в своем Telegram-канале.

По информации Минобороны России, попытка атаки БПЛА на Краснодарский край была пресечена около 08:00 мск. В ведомстве уточнили, что дрон самолетного типа «пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ». Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили в министерстве.

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Александр Кислов