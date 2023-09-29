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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор отрицает прорыв украинской ДРГ на территорию региона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию области допущено не было. Ранее о бое с украинскими диверсантами в приграничных населенных пунктах области сообщали Telegram-каналы Mash и Shot со ссылкой на неназванные источники.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Границу никто не пересек, никто не заходил на территорию РФ. Я знаю одно, что люди наши не пострадали, никто не пришел. В населенном пункте никого не было. Здесь пишут, что в районе Лугового идет бой с нашими войсками, но этого нету. Начинаем сами нагонять то, чего нет»,— сообщил глава региона изданию Daily Storm. В правительстве брянской области сказали «Ъ», что не комментируют ситуацию.

По информации Mash, порядка 50 диверсантов вели бой с российскими военнослужащими в районе населенного пункта Луговое, находящегося вблизи границы с Черниговской областью Украины. Shot пишет, что в составе диверсионно-разведывательной группы было около 10 человек, диверсанты вступили в бой с пограничниками, однако российскую границу им пересечь не удалось. Военный корреспондент Юрий Котенок утверждал, что ДРГ прорывалась в Брянскую область со стороны населенного пункта Каменский хутор, где диверсанты вступили в бой с военными ВС РФ. По его информации, среди диверсантов были раненые. Велись ли боевые действия непосредственно на российской территории или в приграничной зоне, он не уточнил.

В министерстве обороны России информацию о попытке прорыва диверсантов в Брянскую область пока не комментировали.

В начале этого года украинские диверсанты прорывались в Брянскую область, что привело к гибели двух мирных жителей и ранению еще двух, в том числе 10-летнего мальчика. В августе и сентябре власти сообщали о нескольких отраженных попытках вторжения в регион. В ходе одного из таких боестолкновений был убит прапорщик, а двое его сослуживцев получили ранения.

Вчера, 28 сентября, о попытке прорыва границы сообщили власти Белгородской области. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения в Краснояружском районе. В прошлую пятницу, 22 сентября, власти Курской области сообщали о профилактических рейдах в приграничном Суджанском районе после появления информации о возможном проникновении диверсантов.

Александр Кислов

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