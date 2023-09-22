Курские власти не подтверждают вторжение диверсантов в приграничное село

Сотрудники правоохранительных органов проводят «стандартный профилактический рейд» в приграничном с Украиной Суджанском районе Курской области.

«Информация в одном из федеральных Telegram-каналов о заходе на территорию Курской области украинской ДРГ не подтверждается»,— рассказали «Ъ» в областном правительстве.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что группа диверсантов разыскивается в селе Горналь Суджанского района. По информации издания, местные жители видели группу из четырех человек. Силовики якобы предупредили об опасности служителей горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который регулярно подвергается обстрелам. В начале августа на территории монастыря упал беспилотник, в результате чего ранение получил ребенок.

Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается обстрелам и атакам с беспилотников. В соседние с ней Белгородскую и Брянскую области несколько раз вторгались диверсионные группы. В начале марта диверсанты проникли в Брянскую область, что привело к гибели двух человек и ранению еще двух. В июне боевики вторглись в Шебекинский городской округ Белгородской области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж