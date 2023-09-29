МИД России выразил надежду на сохранение добрососедских связей с Казахстаном

МИД России прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о намерении его страны соблюдать санкции западных стран в отношении РФ. В министерстве подчеркнули, что Россия не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами, но рассчитывает, что они не повлияют на взаимодействие Москвы и Астаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу (слева) и глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в апреле 2023 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу (слева) и глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в апреле 2023 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы не вмешиваемся в отношения Республики Казахстан с третьими странами. Одновременно исходим из того, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество»,— сообщили в МИД России (цитата по «Интерфаксу»).

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что двусторонние отношения предусматривают конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, а также торговли и инвестиций. «Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию»,— отметили в МИД России.

Накануне, 28 сентября, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан однозначно будет следовать санкционному режиму в отношении России. Он также предупредил, что у немецкой стороны не должно возникать каких-либо опасений по вопросу обхода Казахстаном санкционного режима.

Комментируя свое высказывание сегодня, 29 сентября, господин Токаев объяснил, что Казахстан придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. При этом он еще раз подчеркнул, что Казахстан не участвует в «так называемом параллельном импорте в Россию».

После начала военного конфликта России и Украины Казахстан не поддержал санкции в отношении РФ. 28 февраля в Казахстане прошли переговоры занимавшего на тот момент пост главы МИДа Мухтара Тлеуберди и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе переговоров господин Тлеуберди подчеркнул зависимость республики от российской экономики, а также отметил, что Казахстан не видит каких-либо угроз со стороны России.

Подробнее об экономическом сотрудничестве Москвы и Астаны — в публикации «Ъ» «Едем в Казахстан».

Милена Костерева