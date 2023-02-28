Глава МИД Казахстана заявил, что не видит угроз со стороны России

Власти Казахстана в настоящее время не ощущают и не видят каких-либо угроз со стороны России, сказал министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом он подчеркнул, что Казахстан не помогает России уклоняться от санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен и Мухтар Тлеуберди

Фото: Reuters Энтони Блинкен и Мухтар Тлеуберди

Фото: Reuters

«Казахстан является членом Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или находятся в этом регионе, мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур»,— сказал господин Тлеуберди (цитата по nur.kz).

Министр добавил, что Казахстан продолжает проводить многовекторную внешнюю политику для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира.

Господин Тлеуберди отметил, что Казахстан пытается избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций российскими компаниями. Он подчеркнул, что в республике нет ни одной компании и ни одного сектора, которые бы находились под вторичными санкциями США. Однако министр заявил, что для Казахстана ситуация является сложной, потому что экономика республики взаимосвязана с российской.

Господин Блинкен, в свою очередь, сказал, что Вашингтон понимает о тех последствиях, которые санкции против России оказывают на Казахстан и другие страны Центральной Азии. Он заявил, что США выдают специальные лицензии и поддерживает страны формата С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан).

Госсекретарь поблагодарил Казахстан за то, что республика оказывает гуманитарную помощь Украине, а также продолжает принимать более 200 тыс. российских граждан, бежавших из своей страны.

Кроме того, господин Блинкен сообщил, что США решительно поддерживают реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, о которых он объявил в марте прошлого года. Тогда господин Токаев обозначил целями реформ, в частности, уход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с «сильным парламентом», запрет ближайшим родственникам главы государства занимать госдолжности, переход к смешанной избирательной системе, создание Конституционного суда и закрепление запрета смертной казни в Конституции.

Сегодня, 28 февраля, в Казахстан с рабочим визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с главой МИДа господином Тлеуберди, а также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Эрдни Кагалтынов