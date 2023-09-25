Едем в Казахстан

Товарооборот между Россией и Казахстаном «бьет исторические рекорды», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке «Иннопром», проходящей в Астане. Россию в условиях санкционных ограничений интересуют возможности кооперации со странами ЕАЭС. Казахстан же активно реализует свой план диверсификации экономики и снижения зависимости от добывающих отраслей и рассчитывает на существенный рост обработки в том числе за счет привлечения новых промышленных инвесторов, которым обещаны щедрые льготы в специальных экономических зонах и индустриальных парках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Товарооборот РФ с Казахстаном в прошлом году достиг рекордных значений и составил около 2 трлн руб., в 2023 году с января по июль он вырос еще на 10%, превысив 1,5 трлн руб., заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках визита на выставку «Иннопром», проходящую в Астане (на ней презентовали, в частности, белорусский ноутбук с системой Intel и беспилотный «КамАЗ»-самосвал).

В условиях санкций РФ нуждается в промышленном партнерстве со странами ЕАЭС — для финансирования «кооперационных» проектов с участием как минимум трех стран в союзе будет запущено дополнительное субсидирование.

Детали страны обсудят на межправсовете в Бишкеке 26 октября, тогда же будут утверждены критерии отбора таких проектов, сообщил господин Мишустин.

С участием премьеров четырех стран — России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии прошла и пленарная сессия выставки. В своем выступлении на ней Михаил Мишустин спрогнозировал, что доля обрабатывающих производств в структуре российского ВВП вырастет в этом году на 0,2 процентного пункта — без учета нефтепереработки и пищевой индустрии показатель составит 13,8%. Вице-премьер Денис Мантуров, в свою очередь, спрогнозировал, что главными инновационными трендами в промышленности будут производство ячеек батарей для электротранспорта, беспилотные системы и новые материалы.

Увеличение доли обработки интересует и Казахстан — в стране уже принята концепция ее развития, для привлечения инвесторов действуют и особые льготы в рамках 14 свободных экономических зон. «Правительство Казахстана принимает меры по созданию кластеров высокого передела в нефтегазохимии, металлургии, тяжелом машиностроении, производстве автокомпонентов и удобрений, урановой промышленности»,— перечислил премьер-министр страны Алихан Смаилов, добавив, что за пять лет объем промпроизводства в обработке вырос более чем вдвое. Товарооборот же Казахстана со всеми странами «пятерки» в прошлом году вырос на 10,4%, до $29,4 млрд, за шесть месяцев этого года прирост составил 4% (до $14 млрд), сообщил господин Смаилов. Впрочем, основная отрасль обработки в стране по-прежнему горнометаллургическая, на нее же приходится 23% экспорта.

Конкуренция за инвестиции будет только усиливаться, как и всемирная гонка за правильными технологическими партнерами, полагает министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

По словам же председателя правления объединения «Атамекен» Раимбека Баталова, Казахстан может использоваться в качестве инжинирингового хаба, что выгодно для всех — с западными производителями обсуждается трансфер технологий, а компании, выходя на местный рынок, рассчитывают на доступ к российскому и китайскому рынкам и рынкам стран Центральной Азии. По словам собеседников “Ъ”, российский бизнес в Казахстане привлекает знакомая среда, поэтому многие компании выходят на рынок напрямую — инвесторов активно привлекают казахстанские регионы, предоставляя в том числе льготные тарифы на электроэнергию, а также участки с готовой инфраструктурой. «В прошлом году потоки прямых инвестиций притормозились, но в первом квартале 2023-го чистый приток ПИИ из России в Казахстан вырос на 16%, этот год по инвестициям будет очень хорошим»,— ободряюще заключил замминистра экономики РФ Дмитрий Вольвач.

Татьяна Едовина, Астана