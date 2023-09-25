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Коммерсантъ FM
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Едем в Казахстан

В Астане обсуждают перспективы увеличения совместной обработки в ЕАЭС

Товарооборот между Россией и Казахстаном «бьет исторические рекорды», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке «Иннопром», проходящей в Астане. Россию в условиях санкционных ограничений интересуют возможности кооперации со странами ЕАЭС. Казахстан же активно реализует свой план диверсификации экономики и снижения зависимости от добывающих отраслей и рассчитывает на существенный рост обработки в том числе за счет привлечения новых промышленных инвесторов, которым обещаны щедрые льготы в специальных экономических зонах и индустриальных парках.

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан»

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Товарооборот РФ с Казахстаном в прошлом году достиг рекордных значений и составил около 2 трлн руб., в 2023 году с января по июль он вырос еще на 10%, превысив 1,5 трлн руб., заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках визита на выставку «Иннопром», проходящую в Астане (на ней презентовали, в частности, белорусский ноутбук с системой Intel и беспилотный «КамАЗ»-самосвал).

В условиях санкций РФ нуждается в промышленном партнерстве со странами ЕАЭС — для финансирования «кооперационных» проектов с участием как минимум трех стран в союзе будет запущено дополнительное субсидирование.

Детали страны обсудят на межправсовете в Бишкеке 26 октября, тогда же будут утверждены критерии отбора таких проектов, сообщил господин Мишустин.

С участием премьеров четырех стран — России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии прошла и пленарная сессия выставки. В своем выступлении на ней Михаил Мишустин спрогнозировал, что доля обрабатывающих производств в структуре российского ВВП вырастет в этом году на 0,2 процентного пункта — без учета нефтепереработки и пищевой индустрии показатель составит 13,8%. Вице-премьер Денис Мантуров, в свою очередь, спрогнозировал, что главными инновационными трендами в промышленности будут производство ячеек батарей для электротранспорта, беспилотные системы и новые материалы.

ЕАЭС начинает строить планы интеграции вдолгую

Увеличение доли обработки интересует и Казахстан — в стране уже принята концепция ее развития, для привлечения инвесторов действуют и особые льготы в рамках 14 свободных экономических зон. «Правительство Казахстана принимает меры по созданию кластеров высокого передела в нефтегазохимии, металлургии, тяжелом машиностроении, производстве автокомпонентов и удобрений, урановой промышленности»,— перечислил премьер-министр страны Алихан Смаилов, добавив, что за пять лет объем промпроизводства в обработке вырос более чем вдвое. Товарооборот же Казахстана со всеми странами «пятерки» в прошлом году вырос на 10,4%, до $29,4 млрд, за шесть месяцев этого года прирост составил 4% (до $14 млрд), сообщил господин Смаилов. Впрочем, основная отрасль обработки в стране по-прежнему горнометаллургическая, на нее же приходится 23% экспорта.

Конкуренция за инвестиции будет только усиливаться, как и всемирная гонка за правильными технологическими партнерами, полагает министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

По словам же председателя правления объединения «Атамекен» Раимбека Баталова, Казахстан может использоваться в качестве инжинирингового хаба, что выгодно для всех — с западными производителями обсуждается трансфер технологий, а компании, выходя на местный рынок, рассчитывают на доступ к российскому и китайскому рынкам и рынкам стран Центральной Азии. По словам собеседников “Ъ”, российский бизнес в Казахстане привлекает знакомая среда, поэтому многие компании выходят на рынок напрямую — инвесторов активно привлекают казахстанские регионы, предоставляя в том числе льготные тарифы на электроэнергию, а также участки с готовой инфраструктурой. «В прошлом году потоки прямых инвестиций притормозились, но в первом квартале 2023-го чистый приток ПИИ из России в Казахстан вырос на 16%, этот год по инвестициям будет очень хорошим»,— ободряюще заключил замминистра экономики РФ Дмитрий Вольвач.

Татьяна Едовина, Астана

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