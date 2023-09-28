Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан однозначно будет следовать санкционному режиму в отношении России. Об этом он сказал в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Liesa Johannssen, Reuters Касым-Жомарт Токаев

Фото: Liesa Johannssen, Reuters

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть»,— сказал президент Казахстана (цитата по «Sputnik Ближнее зарубежье»).

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что торговый оборот России и Казахстана в 2022 году составил рекордные 2 трлн руб., несмотря на санкции. В свою очередь, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в 2022 году показатель вырос на 6%.

В конце сентября господин Мишустин в ходе выставки «Иннопром» в Астане заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном «бьет исторические рекорды». Россию в условиях санкционных ограничений интересуют возможности кооперации со странами ЕАЭС. Казахстан же активно реализует свой план диверсификации экономики и снижения зависимости от добывающих отраслей и рассчитывает на существенный рост обработки в том числе за счет привлечения новых промышленных инвесторов, которым обещаны щедрые льготы в специальных экономических зонах и индустриальных парках.

Подробнее — в материале «Едем в Казахстан».

Эрдни Кагалтынов