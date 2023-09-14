Онлайн-курсы получили прецедент

Над рынком онлайн-образования нависла новая угроза. Верховный суд поддержал россиянина, который требовал вернуть деньги за непрослушанный курс. Это следует из документа, который опубликовала коллегия по гражданским делам. Там описана история жителя Читы Александра Вилюги: он посетил лишь несколько занятий, а затем решил прекратить обучение. Организатор онлайн-курсов спорить не стал, но предложил ему мизерную компенсацию. Почему Верховный суд встал на сторону потребителя? И ждать ли аналогичных решений по другим делам? Выяснял Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Еще в 2021 году житель Читы купил в интернете годовой онлайн-курс за 250 тыс. руб. — хотел прокачать предпринимательские навыки. Взял для этого кредит. Но, прослушав два блока про скорость и наставничество, решил вернуть деньги.

Оказалось, согласно договору, он может претендовать только на 8% от чека. Читинец пошел в суд, выиграл его, но тоже остался неудовлетворен: компенсация увеличилась только до 30 тыс. руб. Верховный суд посчитал ситуацию несправедливой и вернул дело на пересмотр. Условия договора назвал заведомо несправедливыми, а сам документ ничтожным — это юридический термин. Партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров попытался объяснить логику нижестоящих инстанций:

«В большинстве случаев применяется нормальный подход, и вполне возможно, здесь позиция нижестоящих судов основывалась на буквальном применении договора, который предполагал возврат денежных средств в минимальном объеме. Все-таки вторжение в вопрос о пересмотре, ревизии условий договора, о применении принципа добросовестности, справедливости — это тонкая материя. И, к сожалению, суды не всегда охотно применяют эти нормы, поскольку здесь очень высока степень судейского усмотрения. Соответственно, высок риск отмены вышестоящими судами, если они не согласятся с этим судейским усмотрением».

По закону о защите прав потребителя, слушатель курса может расторгнуть договор в любой момент. В течение десяти дней организатор должен вернуть ученику деньги за вычетом реально понесенных затрат на оказание услуг. Если сроки нарушены, то можно добавить еще и неустойку в размере 3% от суммы долга за каждый день просрочки.

В суде ученик может апеллировать к учебной программе, указывая, например, что пока посетил не все занятия. Участники рынка к этому готовы, поэтому в договоре могут хитрить с формулировками, поделилась наблюдениями эксперт в сфере онлайн-образования Елена Герасимова:

«На рынке можно найти оферты, где прописано, что если слушатель приступил к обучению, то услуга уже является оказанной. Они гарантируют только доступ к онлайн-платформе и контент. Как правило, люди либо соглашаются с условиями платформы, либо, если начинают скандалить, им возмещают какое-то количество денег».

Но это случается нечасто, потому что на кону у участников довольно конкурентного рынка растущие прибыли. Так, по итогам 2022 года, согласно данным Smart Ranking, суммарная выручка первой сотни EdTech-компаний составила 87 млрд руб. А в первой половине 2023 — уже 52,5 млрд. Если новое решение верховного суда станет определяющим для других процессов, эти суммы могут заметно сократиться, рассуждает партнер юридической компании BMS Денис Фролов:

«В России правовая практика не является прецедентной, но действует принцип ее единообразия, который формирует Верховный суд. Обсуждаемое дело задает вектор нижестоящим судам, как подобные дела должны рассматриваться. Конечно, дьявол кроется в деталях, но не учитывать позицию Верховного суда нижестоящие суды не могут».

Решение, впрочем, пока не вынесено. Верховный суд лишь указал, что предыдущее — со скромной общей компенсацией в 30 тыс. руб. — нужно пересмотреть. Сам же читинец требовал выплатить ему 150 тыс. руб. в рамках возврата и еще 67 тыс. руб. в качестве неустойки и тем самым продемонстрировав предпринимательские навыки, полученные во время обучения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".