Онлайн-курсы переходят на экспресс-метод

Детский сегмент обошел профобразование — взрослые стали реже покупать онлайн-курсы для себя. В топ-3 по количеству упоминаний в социальных сетях в этом сезоне лидируют образовательные платформы для школьников, говорится в исследовании Brand Analytics. Чтобы подстегнуть спрос на онлайн-обучение, площадки продлили сезонные акции и ввели новые профессии, в числе которых, например, школа дронов. Сколько стоят новые специальности? И кто реально нужен рынку труда? Выясняла Аэлита Курмукова.

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Программирование, маркетинг, дизайн — топ-3 запросов по образовательным онлайн-площадкам. В плане предпочтений в этом сезоне мало что поменялось, а вот сроки обучения сократились.

На фоне падения доходов россияне стали экономить, и, чтобы не потерять аудиторию, онлайн-платформы дифференцировали свои портфели, создав дополнительные экспресс-курсы вместо долгосрочных программ.

Между тем аудитория выбирает те профессии, что позволяют зарабатывать сразу, подчеркнула директор по развитию образовательной платформы Нетология «Ольга Сохнева»:

«Вырос спрос на более короткие интенсивные курсы и на те, что позволяют работать на фрилансе, получать дополнительный заработок. Это, в частности, менеджер по маркетплейсам, тестировщик программного обеспечения, графический дизайнер и специалист по коммуникациям.

Появляются новые линейки в программировании, есть курсы по React, Django, 1C-разработке с разными специализациями. Также мы видим, что рынку не хватает промышленных айтишников. Как раз в эту сторону мы начали идти с первой программой по Data Science в медицине».

Рынок профобразования перестраивается, утверждают собеседники “Ъ FM”. И, кроме IT-специальностей, появились и другие направления, в том числе из-за санкций. В частности, на курсах готовят дизайнеров мебели и учат пошиву одежды с нуля.

Вернулся спрос и на курсы личностного роста, заметил директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Чёрный:

«Пользуются популярностью программы по саморазвитию. Если раньше это все было немножко в рамках инфоцыганства и инфобизнеса, то сейчас люди ожидают не только какой-то психологической помощи, но они идут и на те курсы, которые позволят им самим либо освоить профессию, либо приобрести smart и soft skills. Можно говорить о том, что меняется сам рынок.

Можно вспомнить не только про онлайн-курсы, но и про то, что в офлайн-образовании сейчас практически бум на обучение в колледжах рабочим профессиям. Там вырос спрос, выросли зарплаты».

Рынок действительно нуждается в рабочих профессиях, но если говорить про Москву, то тут выбор очевиден. На бренд-менеджера, маркетолога или программиста обещают обучить даже за четыре-шесть месяцев.

Цена таких экспресс-курсов в среднем составляет 70 тыс. руб., это уже со скидкой. А вот длинные программы сроком от года обойдутся в 110-250 тыс. руб.

Онлайн-платформы, в отличие от стандартного образования, всегда идут на шаг впереди. Вслед за специальностями, связанными с искусственным интеллектом, появились даже школы дронов.

По словам президента РФ Владимира Путина, к 2030 году стране будут нужны 1 млн таких операторов. Между тем спрос на эти профессии сохраняется еще с пандемии COVID-19, делится сооснователь и директор по развитию бизнеса образовательной платформы Skillbox Сергей Попков:

«Мы остаемся верны нашей специализации, обучению именно IT-профессиям. Так что с точки зрения дронов у нас матрица программ, естественно, больше ориентирована на онлайн-курсы и подготовке кадров в этой сфере.

Это все то, что связано непосредственно с IT-частью, то есть программирование дронов и робототехники.

Мы видим, что запрос на подобную тематику действительно растет из года в год. Прежде всего это связано с запросом из сельскохозяйственной отрасли, от сферы строительства, геодезистов.

Нередко у нас подобные курсы покупают и фотографы, люди, которые занимаются профессиональным видеопродакшном и съемкой с дронов».

В этом сезоне онлайн-платформы, как утверждается, пока не поднимали стоимость обучения. При этом образование в ведущих вузах уже стало дороже в среднем на 12%.

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