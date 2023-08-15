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Коммерсантъ FM
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Cервисы повышают образование

Edtech-рынок вырос на 35%

Рынок образовательных сервисов по итогам первого полугодия увеличился почти на 35% год к году, выручка топ-100 сервисов превысила 50 млрд руб., подсчитали в Smart Ranking. Участники рынка объясняют его увеличение желанием потребителей получить новые знания в кризисные времена. Они, однако, признают, что люди уже отказываются от курсов, не приносящих очевидной пользы, и рост будет замедляться.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием рынка образовательных сервисов в январе—июне, подготовленным агентством Smart Ranking. По их данным, российский edtech-рынок по итогам полугодия вырос на 34,6% относительно первой половины 2022 года. Выручку 100 крупнейших edtech-компаний за первые шесть месяцев года агентство оценивает на уровне 52,4 млрд руб. Результаты «оказались выше ожиданий, учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году», отметили в Smart Ranking. Большинство компаний заявили аналитикам, что их операционные показатели оказались «в рамках плана или даже выше».

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) в первом полугодии увеличилась на 28,3%, до 18 млрд руб., отметили в Smart Ranking. Выручка сегмента детского образования выросла на 32%, до 16,4 млрд руб., бизнес-образования — на 30%, до 5,4 млрд руб.

Отчет Smart Ranking был сформирован уже после того, как VK, которой принадлежит Skillbox Holding (объединяет Skillbox, Geekbrains, «Сферум» и ряд других edtech-сервисов), опубликовала финансовые и операционные результаты за полгода, уточнили “Ъ” в агентстве.

Сооснователь и директор департамента по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков говорит, что при общем росте выручки за полугодие на 7% отмечался всплеск спроса на отдельные направления: «Во втором квартале дизайн и маркетинг выросли на четверть, а высшее онлайн-образование — почти в шесть раз». В наибольшей степени в сегменте ДПО, по данным агентства, увеличилась выручка холдинга Ultimate Education — на 67%, до 761 млн руб.

В сфере детского образования растет популярность относительно дешевого формата групповых занятий, уточняет гендиректор «Фоксфорда» Андрей Сизов: «Формат репетиторских занятий один на один пользуется меньшим спросом. К тому же становится популярнее оплата курсов по частям». Сегмент ДПО по итогам года, как ожидают в Smart Ranking, вырастет на 25–30% относительно 2022 года и составил 37,8–40 млрд руб. Объем сегмента детского образования к концу года там оценивают в 30 млрд руб., а объем сегмента бизнес-образования — на уровне 2022 года, около 10 млрд руб.

Рост более чем на 30% год к году частично можно объяснить низкой базой, «проседанием, наблюдавшимся в 2022 году», однако положительной динамики можно ожидать и в будущем, считает сооснователь бизнес-клуба Reforma и проектов «Нетология», «Фоксфорд» и Edmarket Максим Спиридонов: «В ближайшие два-три года, пока ситуация в экономике будет оставаться контролируемой, я вполне могу представить рост в 20–25% год к году». По его мнению, потребители продолжают понимать ценность дополнительного образования в сферах, где ясно просматриваются выгоды,— например, в подготовке к ЕГЭ или к тестам на знание иностранного языка. «Падение скорее будет наблюдаться в нишах, где результат не настолько очевиден и где образование получается по принципу "чтобы было"»,— полагает господин Спиридонов.

Образовательные сервисы пока не сталкиваются с серьезным падением платежеспособности клиентов, «кроме ниш, связанных с хобби и саморазвитием», отмечает совладелец Skyeng Александр Ларьяновский. По его мнению, росту рынка, как и в 2022 году, способствует желание людей на фоне неопределенности повысить квалификацию.

Юрий Литвиненко

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