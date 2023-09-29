Microsoft закрывает свои программы

У российских корпоративных пользователей Microsoft через сутки перестанут обновляться программы. Американская корпорация 30 сентября перестанет продлевать лицензии на свое ПО, покупатели получили уведомления об этом еще в августе. Причиной такого решения разработчик называл невозможность «принимать платежи на российские счета». Как уточнялось, обновлять подписки не смогут компании, которые оплачивали софт на официальном сайте IT-гиганта банковскими картами. Программного обеспечения, приобретенного через партнеров, изменения предположительно не коснутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доступ к разным продуктам Microsoft, вероятно, будет пропадать постепенно, заметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«До недавнего времени даже после заявления об уходе из России компания все равно продолжала обслуживать здесь клиентов. Просто было непонятно, в какой период они будут отключены. Сейчас продление прямых контрактов завершается и больше не будет производиться.

У офисных приложений лицензии на один год, и сейчас компании, которые имеют какие-то варианты западных карточек банков, найдут возможность это проплачивать. Но большинство этого все-таки сделать не может, поэтому они либо переходят на отечественные решения, либо ищут пути, как продлить срок службы лицензии Microsoft.

Мы говорим о продуктах программного обеспечения, прежде всего офисных приложениях, в частности, Microsoft Teams, программе видеоконференций, и облачных сервисах, с помощью которых можно было работать из разных точек в одной компании.

Вот, вероятно, доступ к ним пропадет в октябре. Но приложений много, они по-разному работают. Бывает, что есть определенный период времени, после которого в случае непродления подписки отключаются основные функции».

Летом 2022-го Microsoft обещала сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него «ничего не останется». После этого корпорация ограничила доступ к загрузкам некоторых продуктов.

Но минувшей весной, к примеру, продлила лицензии компаниям, не попавшим под санкции. Как писал “Ъ”, такое предложение получили около 1 тыс. юрлиц, в первую очередь, местные представительства международных корпораций.

Насколько чувствительным для бизнеса станет прекращение обслуживания софта? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с руководителем департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорем Бедеровым:

«Большая часть компьютерной техники продавалась с уже готовыми операционными системами, а также офисными пакетами, либо же они устанавливались по партнерским программам.

Много госкорпораций, крупный частный бизнес потихоньку мигрируют в сторону open source-решений, альтернативных российских операционных систем и офисных пакетов либо бесплатных OpenOffice, LibreOffice и KDE.

Что касается пиратских версий, то российское законодательство либеральностью в этой сфере не страдает. Если вы начнете в корпоративном сегменте использовать нелицензированное ПО, существует основание для привлечения вас к ответственности.

Если говорить про объекты критической информационной структуры и прочие защищаемые объекты, то есть основной регулятор — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, на сайте которой написано, что, как и где необходимо использовать.

Есть прочий корпоративный сегмент. Априори компания извлекает прибыль, поэтому за ней теоретически будут бдить и, скорее всего, этот российский сегмент будет потихоньку мигрировать в сторону альтернативы.

В плане пакетов для бизнеса "МойОфис" вполне себе заменяет программы Microsoft. Что касается операционных систем, то есть как минимум три варианта, которыми, в принципе, большинство пользователей может удовлетвориться».

Согласно указу президента от марта 2022-го, госсектор, банки, операторы связи, топливно-энергетический комплекс и некоторые другие структуры не смогут использовать зарубежное ПО через два года.

При этом, как показало январское исследование компании SearchInform, только 3% указанных предприятий полностью перешли на отечественные программы. Еще около четверти тогда заявляли, что находятся в процессе перехода.

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Елизавета Скобцова