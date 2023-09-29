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Коммерсантъ FM
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Microsoft закрывает свои программы

Удастся ли бизнесу в России найти софт на замену

У российских корпоративных пользователей Microsoft через сутки перестанут обновляться программы. Американская корпорация 30 сентября перестанет продлевать лицензии на свое ПО, покупатели получили уведомления об этом еще в августе. Причиной такого решения разработчик называл невозможность «принимать платежи на российские счета». Как уточнялось, обновлять подписки не смогут компании, которые оплачивали софт на официальном сайте IT-гиганта банковскими картами. Программного обеспечения, приобретенного через партнеров, изменения предположительно не коснутся.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доступ к разным продуктам Microsoft, вероятно, будет пропадать постепенно, заметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«До недавнего времени даже после заявления об уходе из России компания все равно продолжала обслуживать здесь клиентов. Просто было непонятно, в какой период они будут отключены. Сейчас продление прямых контрактов завершается и больше не будет производиться.

Официальные продажи ПО от Microsoft быстро падают

Официальные продажи ПО от Microsoft быстро падают

У офисных приложений лицензии на один год, и сейчас компании, которые имеют какие-то варианты западных карточек банков, найдут возможность это проплачивать. Но большинство этого все-таки сделать не может, поэтому они либо переходят на отечественные решения, либо ищут пути, как продлить срок службы лицензии Microsoft.

Мы говорим о продуктах программного обеспечения, прежде всего офисных приложениях, в частности, Microsoft Teams, программе видеоконференций, и облачных сервисах, с помощью которых можно было работать из разных точек в одной компании.

Вот, вероятно, доступ к ним пропадет в октябре. Но приложений много, они по-разному работают. Бывает, что есть определенный период времени, после которого в случае непродления подписки отключаются основные функции».

Летом 2022-го Microsoft обещала сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него «ничего не останется». После этого корпорация ограничила доступ к загрузкам некоторых продуктов.

Софту усложняют получение звания российского

Софту усложняют получение звания российского

Но минувшей весной, к примеру, продлила лицензии компаниям, не попавшим под санкции. Как писал “Ъ”, такое предложение получили около 1 тыс. юрлиц, в первую очередь, местные представительства международных корпораций.

Насколько чувствительным для бизнеса станет прекращение обслуживания софта? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с руководителем департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорем Бедеровым:

«Большая часть компьютерной техники продавалась с уже готовыми операционными системами, а также офисными пакетами, либо же они устанавливались по партнерским программам.

Много госкорпораций, крупный частный бизнес потихоньку мигрируют в сторону open source-решений, альтернативных российских операционных систем и офисных пакетов либо бесплатных OpenOffice, LibreOffice и KDE.

Что касается пиратских версий, то российское законодательство либеральностью в этой сфере не страдает. Если вы начнете в корпоративном сегменте использовать нелицензированное ПО, существует основание для привлечения вас к ответственности.

Если говорить про объекты критической информационной структуры и прочие защищаемые объекты, то есть основной регулятор — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, на сайте которой написано, что, как и где необходимо использовать.

Как проявились последствия ухода Microsoft

Как проявились последствия ухода Microsoft

Есть прочий корпоративный сегмент. Априори компания извлекает прибыль, поэтому за ней теоретически будут бдить и, скорее всего, этот российский сегмент будет потихоньку мигрировать в сторону альтернативы.

В плане пакетов для бизнеса "МойОфис" вполне себе заменяет программы Microsoft. Что касается операционных систем, то есть как минимум три варианта, которыми, в принципе, большинство пользователей может удовлетвориться».

Согласно указу президента от марта 2022-го, госсектор, банки, операторы связи, топливно-энергетический комплекс и некоторые другие структуры не смогут использовать зарубежное ПО через два года.

При этом, как показало январское исследование компании SearchInform, только 3% указанных предприятий полностью перешли на отечественные программы. Еще около четверти тогда заявляли, что находятся в процессе перехода.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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