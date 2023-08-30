Окна посерели

В январе—июне продажи операционных систем (ОС) от Microsoft сократились на 78%, говорят в Softline. Тренд подтверждают другие интеграторы и дистрибуторы. Они утверждают, что сейчас распродаются запасы, поставленные до официального ухода компании из России. Впрочем, компании могут закупить софт и через партнеров корпорации в СНГ. Доля Windows на инфраструктуре частных компаний до сих пор достигает 99%, а государственных — 50%. Ускорение перехода на российские ОС эксперты и участники рынка ожидают только по мере обновления парка техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2023 года продажи цифровых копий ОС Windows сократились в штуках на 78% год к году, рассказали “Ъ” в Softline. Продажи коробочных версий Windows, добавили в интеграторе, упали в десять раз.

Тенденцию подтверждают в «Кроке»: по словам представителя компании, доля продуктов Microsoft на российском рынке существенно сокращается из-за перехода компаний на российские решения, а также сокращения присутствия вендора в России. «По нашим оценкам, запас коробочных версий на российском рынке несущественный. Его недостаточно, чтобы закрыть все потребности существующих IT-инфраструктур крупных заказчиков»,— сказал глава направления «Инфраструктурные решения» «Крока» Александр Сысоев.

В Softline говорят, что сейчас распродаются складские остатки и «постепенно реализуется процесс отключения возможности приобретения продукта онлайн». Запасы продукции Microsoft, ввезенные дистрибуторами еще до полного запрета поставок, «подошли или уже подходят к концу», подтверждают в «Марвел-Дистрибуции». Впрочем, даже с оставшимися складскими запасами есть проблемы: «У нас есть остатки коробочного Microsoft 365, несмотря на то что они были ввезены еще до прекращения поставок, их не получится активировать».

После начала военных действий на Украине ряд иностранных поставщиков, в том числе Microsoft, ограничил поставки продукции в Россию (см. “Ъ” от 4 марта 2022 года).

В июне «РИА Новости» со ссылкой на заявление президента Microsoft Бреда Смита сообщило, что компания намерена сокращать присутствие в России «до тех пор, пока не уйдет совсем». Тогда граждане отреагировали на решение Microsoft всплеском скачиваний пиратских версий Windows 10 (см. “Ъ” от 27 июня 2022 года).

Сейчас отечественные компании могут закупить ПО от Microsoft двумя способами, говорит собеседник “Ъ” в российском разработчике офисного софта. «Первый — физический, в Россию по параллельному импорту едет коробочная версия Windows с кодом активации. Второй способ, это поставка неименных лицензий в Россию через партнеров в СНГ»,— поясняет он.

Источник “Ъ” уточняет, что партнеры Microsoft в СНГ закупают у корпорации неименные лицензии, а затем перепродают их российским клиентам: «И первый и второй способ вполне рабочий, но неудобный для корпоративных потребителей. До ухода Microsoft они централизованно получали ПО и обновления на него с сервера компании, сейчас это приходится делать буквально по одному устройству». По его оценке, сейчас «99% частных потребителей» продолжают пользоваться Windows, используя или пиратские копии, или же пользуясь тем, что заключенные до санкций лицензионные соглашения продолжают действовать.

ПО от Microsoft в инфраструктуре частных компаний преобладает над российским софтом, подтверждает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев: «Переход на российские операционные системы или на зарубежные дистрибутивы Linux будет происходить с обновлением парка техники. До этого частные компании будут держаться за действующие лицензии».

Собеседник “Ъ” в российском разработчике офисного ПО также отмечает, что Windows до сих пор широко используют госкомпании и ведомства, а переход на российский софт идет неравномерно: «На инфраструктуре одних клиентов из числа госкомпаний мы видим 2% ПО от Microsoft, у других — вплоть до 50%».

Тимофей Корнев, Никита Королев