Microsoft предлагает продлевать

Российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получают предложения от американской Microsoft о продлении лицензии на ее софт. Всего, по данным “Ъ”, письма получили около 1 тыс. организаций. Участники рынка считают, что так Microsoft пытается сохранить присутствие на рынке и снизить уровень пиратства. Из-за отсутствия аналогов по ряду продуктов компании, которые не подпадают под законодательные требования импортозамещения, продолжат использовать американский софт, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества, рассказал “Ъ” собеседник в IT-отрасли. По его словам, Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления. По оценке источника, такие предложения получили около 1 тыс. российских юридических лиц. Другой собеседник “Ъ” в отрасли подтвердил эту информацию, по его словам, Microsoft продолжает сотрудничать с теми компаниями, которые не попали под санкции США.

После начала военной операции на Украине Microsoft ограничила доступ к загрузкам некоторых своих продуктов для потребителей — в частности, речь идет об инструментах создания установочных образов Windows (см. “Ъ” от 4 марта 2022 года). При этом российские дистрибуторы решений Microsoft продолжают продавать продление лицензий на уже реализованный в России софт.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж ООО «Майкрософт Рус» (принадлежит американской Microsoft Corporation) в 2022 году составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль 159 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 6,8 млрд руб. при чистой прибыли 638 млн руб. Летом 2022 года президент корпорации Брэд Смит заявил, что Microsoft будет сокращать бизнес, пока от него «ничего не останется» (см. “Ъ” от 23 июня).

В 2022 году ООО «Майкрософт Рус» уволило почти всех сотрудников и расторгло действовавший договор аренды, следует из пояснений к отчетности «Майкрософт Рус» за 2022 год. Но компания отмечает, что решение о ликвидации структуры не рассматривается, так как «соблюдение правительственных ограничений» в России делает ее долгосрочные планы неопределенными. В Microsoft не ответили “Ъ”.

Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич (также подтвердивший, что некоторые компании в России получали предложения о продолжении сотрудничества с Microsoft) полагает, что корпорация пытается наладить прямой диалог с российским бизнесом: «Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну». По его оценке, уход Microsoft с российского рынка обошелся компании в $125 млн.

Попытка компании сохранить присутствие в России может быть связана с репутационными рисками на рынках других стран, считает руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева: «Увидев резкий отказ компании от работы с локальным российским бизнесом по политическим причинам, компании в других странах будут настороженнее в отношении Microsoft». Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что данный жест американской компании является желанием сохранить за собой некоторые ниши из-за возросшего пиратства в РФ: «Такие письма — это гарант того, что доступ к легальным продуктам остается открытым».

Спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса по-прежнему есть, а сам софт поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт, говорит источник “Ъ” среди дистрибуторов. Безусловно, на какой-то период Microsoft сможет сохранять влияние на российский бизнес, так как база инсталляций у вендора огромная, говорит директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров: «Некоторые заказчики не могут мигрировать на другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и сопоставимых аналогов». Но господин Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за «вектора» правительства. Согласно указу президента от марта 2022 года, в госсекторе и на объектах критической информационной инфраструктуры (банки, операторы связи, ТЭК и др.) с 2025 года запрещается использовать зарубежный софт, а с 2026-го — программно-аппаратные комплексы.

Тимофей Корнев